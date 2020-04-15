ІФА-тести з'являться найближчим часом, – Ляшко про варіант виходу з карантину
Порятунком для України та світу в боротьбі із коронавірусом стане винахід вакцини. Однак наразі одним із варіантів виходу з карантину є розробка ІФА-тестів.
Такі тести на наявність чи відсутність імунітету найближчим часом надійдуть в Україну, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю "НВ".
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Водночас Ляшко зазначив, що колективний імунітет, сформований через хворобу, "це середньовічний колективний імунітет". Він має формуватися профілактикою.
Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців,
– пояснив Ляшко.
Головний санлікар пояснив, що завдяки цим тестам можна буде досліджувати ситуацію із великими спалахами у населених пунктах.
"Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести з наявності (у населення – 24 канал) імунітету", – додав він.
Важливо! В Україні вже підтвердили 3764 випадки зараження COVID-19. На жаль, з них 108 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість одужали вже 143 людини – повторний ПЛР-тест показав у них негативний результат.
Як тестують в Україні зараз
Держава має тест-системи, які визначають факт наявності коронавірусу. Якщо людина перехворіла, то антитіла визначають тільки швидкі тести. ПЛР-дослідження не покажуть наявність вірусу, якщо людина перенесла інфекційну хворобу.
Загалом щодня в Україні тестують близько тисячі осіб. До того ж одну людину можуть тестувати кілька разів, це необхідно не лише, щоб встановити діагноз, але й визнати людину такою, що одужала.
Підтвердити одужання повинні два останні тести. Так, на людину, яка захворіла та одужала йде як мінімум 3 ПЛР-тести.
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