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ІФА-тести з'являться найближчим часом, – Ляшко про варіант виходу з карантину

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Ляшко озвучив один із варіантів виходу з карантину / Пресслужба Кабінету міністрів

Порятунком для України та світу в боротьбі із коронавірусом стане винахід вакцини. Однак наразі одним із варіантів виходу з карантину є розробка ІФА-тестів.

Такі тести на наявність чи відсутність імунітету найближчим часом надійдуть в Україну, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю "НВ".

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Водночас Ляшко зазначив, що колективний імунітет, сформований через хворобу, "це середньовічний колективний імунітет". Він має формуватися профілактикою.

Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців,
– пояснив Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що завдяки цим тестам можна буде досліджувати ситуацію із великими спалахами у населених пунктах.

"Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести з наявності (у населення – 24 канал) імунітету", – додав він.

Важливо! В Україні вже підтвердили 3764 випадки зараження COVID-19. На жаль, з них 108 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість одужали вже 143 людини – повторний ПЛР-тест показав у них негативний результат. 

Як тестують в Україні зараз

Держава має тест-системи, які визначають факт наявності коронавірусу. Якщо людина перехворіла, то антитіла визначають тільки швидкі тести. ПЛР-дослідження не покажуть наявність вірусу, якщо людина перенесла інфекційну хворобу.

Загалом щодня в Україні тестують близько тисячі осіб. До того ж одну людину можуть тестувати кілька разів, це необхідно не лише, щоб встановити діагноз, але й визнати людину такою, що одужала.

Підтвердити одужання повинні два останні тести. Так, на людину, яка захворіла та одужала йде як мінімум 3 ПЛР-тести.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Ірина Юрковська
Теги: Здоров'я Лікування Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини політики Міністерство охорони здоров’я Тести на коронавірус Віктор Ляшко
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