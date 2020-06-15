Тестостерон у жінок: який рівень є причиною низького лібідо і відсутності оргазму
Як правило, жінки б'ють тривогу, коли у них підвищений тестостерон і відповідні симптоми: збільшення волосся на обличчі й тілі, порушення менструального циклу. Але не усі жінки знають, що низький тестостерон теж є проблемою, можливо, навіть масштабнішою.
Коли в жінки низький тестостерон, якість життя знижується, в той час не знаючи причини, лікування спрямовують у зовсім інших напрямках, часто це – психотерапія й антидепресанти. Чому варто перевірити рівень тестостерону, розповіла лікарка-ендокринолог Наталія Грищенко для Anywell.
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Які порушення виникають при низькому тестостероні у жінок:
- Зниження лібідо та сексуальних фантазій;
- Проблеми з досягненням оргазму, статевий акт може супроводжується болем;
- Відчуття слабкості та пригніченості;
- Погіршення пам'яті, нездатність сконцентровуватися;
- Відсутність життєвого драйву;
- Сухість і в'ялість шкіри, передчасне старіння, ламкість волосся;
- Заміщення м'язової тканини на жирову зі збереженням маси тіла, "обвислість" м'язів, тренування в залі не дають результатів – м'язову тканину складно наростити;
- Безпліддя.
Фахівці розділяють два стани зниженого рівня тестостерону у жінок:
- Знижене лібідо, тобто сексуальна дисфункція
- Розлад сексуально збудження
Причини зниження рівня тестостерону
Передусім слід шукати причину в ендокринних захворюваннях органів, в яких відбувається синтез тестостерону, – наднирників і яєчників, також це може бути хірургічна менопауза, чи інша ендокринна патологія.
Але проблема набагато ширша. Зниження рівня тестостерону часто є функціональним станом, зокрема, під час приймання контрацептивів.
Якщо ви приймаєте контрацептиви, це може бути причиною низького лібідо / Фото Unsplash
Це пов'язано із рівнем білка, який зв'язує тестостерон, а саме глобуліном, що зв'язує статеві гормони.
Його збільшення буде спостерігатися у всіх станах, коли підвищений рівень естрогенів. Наприклад, за недостатнього їхнього розпаду на рівні печінки або виведенні з організму за поганої мікрофлори кишківника.
Тестостерон може знизитись і з інших причин, зокрема:
- Через недостатнє споживання білків і жирів тваринного походження.
- Внаслідок фізичного виснаження, яке призводить до зниження функції надниркових залоз.
Для того, аби визначити, який у вас рівень тестостерону, слід здати відповідні аналізи, а консультацію повинен надати фахівець. Тому, якщо у вас є симптоми зниженого рівня тестостерону чи виникли підозри щодо цього, зверніться до лікаря. Він допоможе налагодити жіноче здоров'я.