Тестостерон у жінок: норма та які функції виконує чоловічий гормон

Слово тестостерон може у деяких людей асоціюватися з чимось емоційнім – мужністю, агресивністю, тощо. Цей гормон відіграє ключову роль в десятках процесів всередині організму.

Тестостерон забезпечує міцність кісток, бере участь у виробництві червоних кров'яних тілець, пише Lifehacker.

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Для чого потрібен тестостерон жінкам

Чоловічий статевий гормон впливає на перероблення жирів, зміцнює м'язи, впливає на настрій і когнітивні можливості мозку.

Тестостерон може впливати на сексуальне бажання (послаблювати або ж посилювати).

Також з тестостерону виробляється жіночий гормон естроген. Останній робить з жінки жінку: запускає процеси статевого дозрівання, активізує ріст грудей, "включає" менструацію і дозволяє завагітніти і виносити плід.



Тестостерон дозволяє жінці завагітніти і виносити плід

Тому, чим менше у жінки "чоловічого" гормону, тим вона менш жіночна.

Норма тестостерону у жінок

Для цього вам потрібно здати аналіз на визначення рівня тестостерону.

Рівень гормону вимірюється в нанограмах на децилітр (нг / дл). Якщо в бланку з результатами аналізів ви бачите інші одиниці виміру, конвертуйте їх в нг/дл тут.

0-5 місяців: 20-80 нг / дл;

6 місяців –9 років: <7-20 нг / дл;

12-16 років: <7-75 нг / дл;

17-18 років: 20-75 нг / дл;

19 років і старше: 8-60 нг / дл.

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