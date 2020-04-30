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Тестування на антитіла до коронавірусу: кого та коли тестуватимуть

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Тести на коронавірус
Тести на коронавірус / unsplash.com

МОЗ не буде проти тестування на наявність антитіл. Але там не планують скасування ПЛР-тестів і закупівлі ІФА-тестів (на антитіла) для масового тестування. Їх планують використовувати лише для епідеміологічних розслідувань

Про це в інтерв'ю Obozrevatel повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“От зараз у нас з’являються випадки, коли хворіють медичні працівники і ми починаємо відстежувати їх ланцюжок. Нам треба подивитись, скільки людей перехворіло, чи хворіли вони до того, як був виявлений перший випадок”.

За його словами, це дасть можливість оцінити протиепідемічні заходи, і побачити реальну картину захворюваності.

Ми могли б викинути гроші на масове тестування водночас не впроваджуючи жодних карантинних заходів. От коли епідемія піде на спад в усьому світі, ми подивимось, яка стратегія була ефективнішою – масове тестування чи своєчасний карантин з урахуванням впливу на економіку,
– сказав Ляшко. 

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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