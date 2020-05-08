Ті лікарні, які недоотримали кошти, не виконали завдання, які потрібні для реформи, – лікар

Медична реформа вимагала від лікарень і головних лікарів певних зобов'язань, але вони це не виконали. Тому і зараз не можуть звести кінці з кінцями.

Про це в ефірі "Право на владу" розповів головний лікар, КП "КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня" Володимир Красьоха.

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За його словами його лікарня виграла завдяки медичній реформі й в них збільшилося фінансування. Але через скасування медреформи це можуть втратити.

Але в нас є побоювання, що ті пакети, які нас зараз годують, можуть передати іншим лікарням, які навколо нас і нічого не робили роками. У них немає пацієнтів і тільки заради того, щоб їх не закрити, їм треба перерозподілити наш фінансовий ресурс,

– сказав головний лікар.

Красьоха наголосив, що гроші мають йти за пацієнтом і це єдине правильне рішення.

"Ми за останні два роки закупили обладнання більше ніж на 44 мільйони гривень. Такого не було 30 років. Ми готувалися, ми знали до чого йдемо. Всі ті головні лікарі, які зараз волають, що в них немає коштів, не виконали "домашнє завдання", вони знали, що їх чекає. Я їм сам особисто пояснював, бо був головою госпітальної ради, що їм треба робити перетворення. Але вони сиділи і чекали", – сказав лікар.

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