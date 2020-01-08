Тип харчування, який збереже здоров'я нирок

Показники виживання після трансплантації нирок зросли впродовж останніх років, втім наслідки для здоров'я після трансплантації поки невтішні. Понад третина пацієнтів страждає від зниження функції нирок впродовж десяти років після пересадки, тому знайти нові заходи профілактики цього стану вкрай важливо та необхідно.

Вчені з Нідерландів оголосили результати дослідження, які свідчать про користь середземноморської дієти для пацієнтів з донорськими нирками, пише EurekAlert.

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Суть дослідження

В дослідженні брали участь 632 людини, яким успішно трансплантували нирки. Деякі учасники були прихильниками середземноморської дієти. Дотримання цього раціону оцінювалося вченими.



Середземноморська дієта є корисною/Фото: Unsplash

Спостерігали за учасниками дослідження впродовж п'яти років. За цей час у 119 пацієнтів було зафіксовано зниження функції нирок, а у 76 з них розвинулася ниркова недостатність.

Середземноморська дієта може бути ефективною для збереження здоров'я нирок. В учасників, які дотримуватися такого раціону, ризик погіршення функції нирок знизився на 29%, а ризик розвитку ниркової недостатності – на 32%.

Користь середземноморської дієти

Середземноморська дієта передбачає часте споживання риби та морепродуктів, фруктів, овочів, бобових, горіхів і оливкової олії, а також менше споживання м'яса і молочних продуктів.

Середземноморська дієта – продукти Овочі: помідори, броколі, капуста, шпинат, цибуля, цвітна капуста, морква, брюссельська капуста, огірки та інші; Фрукти: яблука, банани, апельсини, груші, полуниця, виноград, фініки, інжир, диня, персики та інші; Горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, горіхи, фундук, кеш'ю, насіння соняшнику, гарбузове насіння та інші; Бобові: квасоля, горох, сочевиця, нут та інші; Бульби: картопля, солодка картопля, ріпа, ямс та інші; Цілісне зерно: цілісний овес, коричневий рис, жито, ячмінь, кукурудза, гречка, цільна пшениця, цілозерновий хліб та макарони; Риба та морепродукти: сардини, скумбрія, форель, лосось, тунець, креветки, молюски, краб, устриці, мідії; Домашня птиця: курка, качка та індичка; Яйця: курячі, перепелині та качині; Молочні продукти: сир, грецький йогурт; Трави та спеції: часник, базилік, розмарин, шавлія, м'ята, мускатний горіх, кориця, перець та інші; Корисні жири: оливкова олія, оливки, авокадо та масло авокадо.



Помідори містять антиоксиданти/Фото:Unsplash

Вчені підтверджують користь середземноморського раціону.

Наші спостереження підтверджують користь середземноморської дієти для здоров'я нирок. Ми бачимо, що дотримання цього раціону знижує ймовірність порушення функції нирок після трансплантації,

– прокоментував висновки автор дослідження Антоніо Гомес-Нето.

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