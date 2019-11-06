Типи поширених та небезпечних паразитів: як вивести глисти та чому це необхідно зробити

Швидка втомлюваність, бліда шкіра, часті розлади шлунку, алергічні висипання – симптоми, які вказують на наявність глистів в організмі. І хоч вважають, що гельмінти – дитяча проблема, насправді дорослі теж часто страждають від паразитів.

Лікарка Марія Хункало описала прояви, діагностику та лікування найпоширеніших гельмінтозів і паразитів.

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Аскаридоз

Симптоми:

Часто безсимптомний перебіг.

Рання фаза: можливий сухий кашель, утруднене дихання, еозинофілія в аналізі крові. Проходять самостійно через 5-15 днів. Протигельмінтна терапія не рекомендована, тому що не ефективна в цю фазу захворювання.

Пізня фаза: дискомфорт в животі, нудота, зниження апетиту, діарея. Лікування показане, при лабораторному підтвердженні діагнозу.



Нудота може бути симптомом аскаридозу

Діагностика:

• Мікроскопія калу (3 зразки стільця зібрані протягом декількох днів).

• Методи концентрації/флотації/збагачення — тест Parasep.

• ПЛР калу — полімеразна ланцюгова реакція.

Лікування:

Препарати альбендазолу, мебендазолу або пірантелу є основною лінією терапії.

Ентеробіоз

Симптоми:

Свербіж в періанальній області.

Діагностика:

• Тест з клейкою стрічкою (після сну стрічка-скотч клеїться на періанальну область до проведення гігієнічних процедур).

Лікування:

Препарати альбендазолу, мебендазолу або пірантелу є основною лінією терапії.



Для профілактики гельмінтозу, слідкуйте за гігієною рук

Лямбліоз

Часто безсимптомний перебіг.

Симптоми:

Діарея, здуття, метеоризм, втрата маси тіла, нудота, слабкість.

Діагностика:

• Антигени лямблій в калі.

• Мікроскопія калу (рекомендовано 3 зразки калу).

• Аналіз ампліфікації нуклеїнових амінокислот в зразках калу.

• Метод Parasep.

Лікування: тінідазол, метронідазол, альбендазол чи мебендазол.



Кашель може бути ознакою зараження аскаридами

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Специфічні ознаки гельмінтозу

Варто відзначити специфічні ознаки гельмінтозу – наприклад, якщо було зараження гельмінтами на кшталт гостриків, то у людини спостерігатиметься нічний анальний свербіж і розчухування шкіри навколо задньопрохідного отвору.

А ось при зараженні аскаридами симптомами будуть кашель, симптоми бронхіту і збільшення лімфатичних вузлів.

Для діагностики гельмінтозу лікарі призначають аналіз калу на гельмінти, клінічний аналіз крові й зішкрябування на гострики. Можуть бути призначені й додаткові методи діагностики: ультразвукове дослідження внутрішніх органів, рентгенографія.

Аналізи на глисти не завжди показують їх наявність в організмі, тому лікар може призначити трикратне проходження всіх обстежень.