Типи поширених та небезпечних паразитів: як вивести глисти та чому це необхідно зробити
Швидка втомлюваність, бліда шкіра, часті розлади шлунку, алергічні висипання – симптоми, які вказують на наявність глистів в організмі. І хоч вважають, що гельмінти – дитяча проблема, насправді дорослі теж часто страждають від паразитів.
Лікарка Марія Хункало описала прояви, діагностику та лікування найпоширеніших гельмінтозів і паразитів.
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Аскаридоз
Симптоми:
Часто безсимптомний перебіг.
Рання фаза: можливий сухий кашель, утруднене дихання, еозинофілія в аналізі крові. Проходять самостійно через 5-15 днів. Протигельмінтна терапія не рекомендована, тому що не ефективна в цю фазу захворювання.
Пізня фаза: дискомфорт в животі, нудота, зниження апетиту, діарея. Лікування показане, при лабораторному підтвердженні діагнозу.
Нудота може бути симптомом аскаридозу
Діагностика:
• Мікроскопія калу (3 зразки стільця зібрані протягом декількох днів).
• Методи концентрації/флотації/збагачення — тест Parasep.
• ПЛР калу — полімеразна ланцюгова реакція.
Лікування:
Препарати альбендазолу, мебендазолу або пірантелу є основною лінією терапії.
Ентеробіоз
Симптоми:
Свербіж в періанальній області.
Діагностика:
• Тест з клейкою стрічкою (після сну стрічка-скотч клеїться на періанальну область до проведення гігієнічних процедур).
Лікування:
Препарати альбендазолу, мебендазолу або пірантелу є основною лінією терапії.
Для профілактики гельмінтозу, слідкуйте за гігієною рук
Лямбліоз
Часто безсимптомний перебіг.
Симптоми:
Діарея, здуття, метеоризм, втрата маси тіла, нудота, слабкість.
Діагностика:
• Антигени лямблій в калі.
• Мікроскопія калу (рекомендовано 3 зразки калу).
• Аналіз ампліфікації нуклеїнових амінокислот в зразках калу.
• Метод Parasep.
Лікування: тінідазол, метронідазол, альбендазол чи мебендазол.
Кашель може бути ознакою зараження аскаридами
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Специфічні ознаки гельмінтозу
Варто відзначити специфічні ознаки гельмінтозу – наприклад, якщо було зараження гельмінтами на кшталт гостриків, то у людини спостерігатиметься нічний анальний свербіж і розчухування шкіри навколо задньопрохідного отвору.
А ось при зараженні аскаридами симптомами будуть кашель, симптоми бронхіту і збільшення лімфатичних вузлів.
Для діагностики гельмінтозу лікарі призначають аналіз калу на гельмінти, клінічний аналіз крові й зішкрябування на гострики. Можуть бути призначені й додаткові методи діагностики: ультразвукове дослідження внутрішніх органів, рентгенографія.
Аналізи на глисти не завжди показують їх наявність в організмі, тому лікар може призначити трикратне проходження всіх обстежень.
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