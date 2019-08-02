Типові помилки під час грудного вигодовування, які зроблять його нестерпним

З 1 серпня по 7 серпня відзначають Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. З цим періодом, як і з вагітністю, пов’язано багато міфів та просто нелогічних тверджень з точки зору доказової медицини.

Педіатр Вікторія Кліщ розповіла про помилки під час грудного вигодовування (ГВ), яких найчастіше допускаються молоді мами через недостатню кількість інформації.

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17 типових помилок, які зроблять ГВ нестерпним або провальним

1. При підготовці до вагітності піти на узд молочних залоз, вислухати теорію про те, що жінка "немолочна", бо зовсім немає залозистої тканини й повірити в це.

2. Згадати всіх "немолочних" жінок в родині й переконати себе, що вона теж серед них.

3. До грудного вигодовування (ГВ) не потрібно готуватись і збирати інформацію, оскільки це природний процес.

4. Якщо у жінки великі/маленькі груди – то вона "немолочна".

5. Уявити собі, як легко буде налагодити лактацію і все буде просто ідеально та без проблем.

6. Коли в перші дні дитина плаче, подовгу хоче бути коло грудей, то краще дати їй соску, а потім купити суміш, бо дитина голодна.

7. Якщо в жінки плоскі соски, то варто поставити крапку у грудному вигодовуванні.

8. Жінка не звертається до медичного персоналу з проханням допомогти з грудним вигодовуванням.

9. Обов'язково купити собі молоковідсмоктувач, щоб як в американських фільмах зціджувати молоко і могти залишити дитину. І чим більше буде прибувати молока – тим більше зціджуй.

10. Не ходити в басейн, оскільки там є хлор. Також одягатися якомога тепліше навіть у спеку.

11. Якщо дитину постійно годуєте молоком, то, напевно, вона недоїдає, потрібно догодувати.

12. При наявності молоковідсмоктувача жінка не дає дитині груди, натомість дає пляшечку з власним молоком.

13. Сидіти на суворій дієті і як тільки в дитинки будуть коліки – звинувачувати себе у тому, що з'їли щось не те.

14. Вимагай від себе більшого. Навіть якщо жінка нещодавно народила, то у будь-якому випадку потрібно чоловікові наготувати їсти, в хаті прибрати, все попрати та попрасувати.

15. Не спи, постійно дивись на дитину. Ще краще – не відходь від неї ні на секунду. Не довіряй дитину нікому:ні чоловікові ні бабусі. А сама не пий, не їж, бо немає часу.

16. Якщо дитинка народилась з малою вагою – догодовуй, бо їй треба більше їсти, щоб рости.

17. При завершенні ГВ варто намастити соски гірчицею/зеленкою або ж просто на декілька днів зникнути з очей дитини.

Здоров'я 24 застерігає: не повторюйте цих помилок! Натомість під час вагітності відвідайте спеціальні курси для молодих батьків, де медики розкажуть про налагодження ГВ та його правильного завершення.

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