Токсикоз: як розпізнати, коли та чому виникає

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Токсикоз: як розпізнати, симптоми токсикозу у вагітних

Токсикоз – один з найпоширеніших станів вагітних жінок, при якому спостерігається нудота і позиви до блювоти. Токсикоз обумовлений впливом ембріона на організм матері.

Чому виникає токсикоз?

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Існує два основних механізми розвитку токсикозу першого триместру:

Гормональний: в перші тижні вагітності в організмі відбуваються колосальні гормональні зміни, що впливають на роботу нервової системи та шлунково-кишкового тракту.

Токсикоз може виникати через порушення гормонального фону
Токсикоз може виникати через порушення гормонального фону

Плацентарний: перш ніж сформована плацента почне виконувати бар'єрну функцію (зазвичай це відбувається до 16 тижня), продукти життєдіяльності ембріона надходять в кров матері безпосередньо. В результаті виникають нудота, слабкість і загальне погіршення самопочуття.

Симптоми токсикозу

Токсикоз проявляється вже на перших тижнях вагітності підвищеним слиновиділенням, нудотою і блювотою. У більшості вагітних він протікає в легкій формі, але при сильному токсикозі раннього терміну блювота може виникати кілька десятків разів на добу.

Коли виникає та зникає токсикоз

Зневоднення і виснаження організму вкрай небезпечні, вони можуть привести до сильного погіршення стану. У нормі неприємні симптоми проходять до 14-16 тижня вагітності, далі нудота і блювота виникати вже не повинні. Продовження токсикозу у 2 триместрі може бути ознакою захворювання, не пов'язаного з вагітністю. Відновлення токсикозу в 3 триместрі свідчить про гестоз – стан, який загрожує вагітності й вимагає негайного звернення до лікаря.

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Як лікувати токсикоз?

Загальними правилами при токсикозі на ранніх термінах вагітності є харчування частими невеликими порціями та дотримання дієти. Помірна фізична активність і прогулянки можуть істотно поліпшити самопочуття майбутньої мами.

Можливі наслідки токсикозу можуть порушувати розвиток плода і загрожувати нормальному перебігу вагітності. Лікар може призначити лікарську терапію, амбулаторні процедури (крапельниці), постільний режим або стаціонарне лікування.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
Джерело: Здоров'я 24
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