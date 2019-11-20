Томографія підвищує ризики раку щитовидної залози і лейкемії

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Небезпеки комп'ютерної томографії / Twitter / Jason Bourne

Комп'ютерна томографія – вкрай важлива процедура при багатьох видах діагностики. Проте вона безпосередньо пов'язана з радіологічним навантаженням, саме тому рішення про її проведення має приймати фахівець.

Вчені з Тайваню виявили, що найбільш негативно КТ впливає на жінок і молодих людей віком до 45 років, про це йдеться в дослідженні в JNCI Cancer Spectrum.

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Дослідники розглянули 22 853 випадки раку щитовидної залози, 13 040 випадків лейкозів та 20 157 випадків неходжкінської лімфоми. Вивчались дані з 2000 по 2013, фахівці відстежували історію приймання ліків, сімейний анамнез, спосіб життя, медичні втручання та обстеження.

КТ
Комп'ютерна томографія важлива, проте небезпечна

Автори дослідження виявили, що комп'ютерна томографія не лише підвищує ризики розвитку раку щитовидної залози і лейкемії, а й збільшує ризики неходжкінської лімфоми у молодих людей.

КТ має надзвичайні діагностичні можливості, проте іонізуюче випромінювання та рентгенівські промені провокують мутацію у клітинах живого організму, що може стати причиною онкологічних захворювань.

Відправляючи пацієнта на цю процедуру, лікар зобов'язаний врахувати історію медичних втручань та діагностик, а також дотримуватись усіх нормативів.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я дослідження Медицина Онкозахворювання
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