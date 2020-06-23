Літо – сезон відпусток, відпочинку та релаксу і зовсім неприємно, якщо у період відпочинку з'являються проблеми зі здоров'ям, зокрема інтимним. Тому, варто заздалегідь знати профілактичні міри та найпоширеніші помилки під час літнього сезону, які призводять до проблем з жіночим здоров'ям.

Про найпоширеніші питання до гінеколога у літній час розповіла лікарка Тетяна Осауленко.

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Чи можна заразиться венеричними захворюваннями під час купання у відкритому водоймищі чи басейні?

Ні, це міф! Насправді, з мікробіологічної точки зору це неможливо – збудники цих інфекцій не можуть жити поза організмом, тим більше, зберігати здатність до зараження в воді.

Чи потрібно після купання використовувати антисептичний засіб для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом?

Ні. Це не тільки не ефективно, а й небезпечно! Крім порушення мікрофлори, яке провокує агресивний антисептик, людина ризикує отримати порушення мікрофлори і / або подразнення.

Якщо сидіти в мокрому купальнику, буде запалення яєчників?

НІ, однак, мокрий купальник перешкоджає вільній циркуляції повітря. І, крім того, тканина купальника увібрала в себе, часто, не найчистішу воду, що своєю чергою, може привести до порушення вагінальної мікрофлори і дискомфорту.

Варто знати Чому жінки більш схильні до венеричних захворювань

Чи можна плавати з тампоном?

Так, якщо відпочинок збігся з часом менструації, а купатися дуже хочеться. Втім, вкрай важливо змінювати його після виходу з води, адже він вбере також і воду з водойм, що підвищує ризик виникнення синдрому токсичного шоку. Також важливо максимально скоротити перебування у воді.

Чи можна робити епіляцію зони бікіні?

Так, але, слід пам'ятати, що у деяких жінок видалення волосся в інтимній зоні не викликає жодних змін, в той час, як у інших – може призводити до дискомфорту. Адже волосяний покрив вульви виконує роль захисного бар'єра: як механічного, так і шляхом формування певного мікробіома зовнішніх статевих органів.

При видаленні волосся, може з'являтися сухість, особливо, при неправильній техніці процедури або занадто високої потужності апарату. Тут порада звертатися до перевірених майстрів, які працюють на якісному обладнанні.