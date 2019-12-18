10 продуктів, які швидко покращують сексуальне життя

Британський дієтолог Аманда Урселл розповіла про 10 продуктів, які значно покращують сексуальне здоров'я чоловіків і жінок.

Експерт радить, для того, щоб ваше інтимне життя стало кращим та цікавішим, вам варто переглянути свій раціон. Рекомендовано додавати до нього продукти, які балансують рівень гормонів і підсилюють приплив крові до органів малого таза, тим самим стимулюючи статевий потяг. Про це пише The Sun.

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10 продуктів для поліпшення сексуального життя

1. Устриці

Нестача цинку в організмі чоловіків призводить до імпотенції, тому що устриці є багатими на цинк, який так корисний для сексуального здоров'я.

Дві устриці цілком забезпечать денну норму цинку. Також хорошою альтернативою устрицям є пісне червоне м'ясо.

2. Лосось

Як і будь-яка інша жирна риба, лосось містить Омега-3 жирні кислоти, які необхідні для хорошої циркуляції крові, а відповідно – і для активного інтимного життя.



Лосось покращує лібідо \ unsplash.com

3. Стейк

У стейку містяться найважливіший мікроелемент для підвищення рівня енергії – залізо. Нестача заліза в організмі спричиняє кволість та відчуття втоми.

Також залізо є в таких продуктах як вітамінізовані пластівці, горіхи, цілозерновий хліб, яйця і броколі.

4. Спаржа

У спаржі міститься вітамін B (фолат), який відіграє важливу роль у поліпшенні кровотоку. Також спаржа містить корисний для здоров'я серця вітамін Е, що в сукупності теж позначається на вашому сексуальному здоров’ї.

5. Перець чилі

Якщо ви нормально сприймаєте гострі спеції та їжу, для поліпшення сексуального бажання дієтолог рекомендує додавати в страви перець чилі.



Перець чилі покращує метаболізм \ unsplash.com

Ця пекуча спеція підвищує температуру їжі, прискорює обмін речовин і викликає прилив адреналіну. Також окрім перцю в їжу можна додавати імбир.

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6. Авокадо

Окрім того, що цей зелений плід є потужним афродизіаком, він містить безліч вітамінів, жирні кислоти, клітковину, білок, які важливі для інтимного здоров'я і чоловіків, і жінок.

Авокадо також містить фолати й цинк, які стимулюють приплив крові до органів таза.

7. Вода

Не лише алкоголь у вас може викликати більше сексуальне бажання. Проста вода не лише бореться зі стресом та втомою, а також із сухістю в інтимній зоні.

Адже зволоження для вашого організму повинне бути постійним, що безумовно позитивно позначиться на яскравому сексуальному житті.

8. Волоські горіхи

Горіхи багаті Омегою-3 жирними кислоти та вітаміном Е, які необхідні для здорового серця.



Волоські горіхи покращують роботу серця \ unsplash.com

Ну а здорове серце відповідно грає вирішальну роль для підтримки рівня енергії та циркуляції крові.

9. Ківі

Ківі є прекрасним джерелом вітаміну С, що сприяє зміцненню стінок кровоносних судин і покращення кровообігу.

10. Кориця

Ще одна спеція, яка не лише ароматно пахне, а й стимулює обмін речовин і кровообіг, знімає депресію і налаштовує на позитивний грайливий лад.

До речі, п'янкий аромат кориці використовувався в мистецтві спокуси в країнах Далекого Сходу.

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