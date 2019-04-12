Топ-10 непотрібних аналізів, від яких варто відмовитись

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Непотрібні аналізи
Непотрібні аналізи / pixabay.com

Будь-які аналізи є дорогими і часто болісними. Виявляється є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть в діагностиці хвороб.

 Лікар-інфекціоніст Дарина Панієва склала список з найбільш безглуздих аналізів, на які не варто витрачати гроші:

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  1. Будь-які аналізи на герпес 1,2 і 3 типів, краснуху, кір, паротит при наявності проявів хвороби. Ці діагнози виставляються по клінічній картині.
  2. Будь-які аналізи на герпес 6 і 7 типів. Просто тому що рекомендації з лікування поки не розроблені, а препарати перебувають у фазі клінічних випробувань.
  3. Повторне визначення IgG до всіх герпесів і токсоплазми, якщо раніше вже був отриманий позитивний результат. Антитіла ніколи не зникають, а коливання титрів не мають діагностичного значення.
  4. Виявлення вірусу Епштейна-Барр в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.
  5. Дослідження антитіл IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року. Відрізнити материнські антитіла від дитячих неможливо.
  6. Дослідження калу на дисбактеріоз. Це еквівалентно ворожіння на кавовій гущі.
  7. Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.
  8. Визначення загального Ig E для з'ясування причини алергії.
  9. Здавати імунограму, просто тому що, дитина яка почала ходити в садок, стала частіше хворіти на ГРВІ (норма до 10-12 разів на рік).
  10. КТ/МРТ головного мозку при підозрі на менінгіт. Цей діагноз можна підтвердити тільки за допомогою дослідження спинномозкової рідини.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Медицина Аналізи
Джерело: Здоров'я 24
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