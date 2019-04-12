Топ-10 непотрібних аналізів, від яких варто відмовитись
Будь-які аналізи є дорогими і часто болісними. Виявляється є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть в діагностиці хвороб.
Лікар-інфекціоніст Дарина Панієва склала список з найбільш безглуздих аналізів, на які не варто витрачати гроші:
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- Будь-які аналізи на герпес 1,2 і 3 типів, краснуху, кір, паротит при наявності проявів хвороби. Ці діагнози виставляються по клінічній картині.
- Будь-які аналізи на герпес 6 і 7 типів. Просто тому що рекомендації з лікування поки не розроблені, а препарати перебувають у фазі клінічних випробувань.
- Повторне визначення IgG до всіх герпесів і токсоплазми, якщо раніше вже був отриманий позитивний результат. Антитіла ніколи не зникають, а коливання титрів не мають діагностичного значення.
- Виявлення вірусу Епштейна-Барр в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.
- Дослідження антитіл IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року. Відрізнити материнські антитіла від дитячих неможливо.
- Дослідження калу на дисбактеріоз. Це еквівалентно ворожіння на кавовій гущі.
- Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.
- Визначення загального Ig E для з'ясування причини алергії.
- Здавати імунограму, просто тому що, дитина яка почала ходити в садок, стала частіше хворіти на ГРВІ (норма до 10-12 разів на рік).
- КТ/МРТ головного мозку при підозрі на менінгіт. Цей діагноз можна підтвердити тільки за допомогою дослідження спинномозкової рідини.
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Джерело: Здоров'я 24
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