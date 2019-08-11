ТОП-10 продуктів, які мають бути на кожній кухні

Чи існує універсальний кошик продуктів? Більшість людей мають свій звичний стиль харчування, одні відмовилися від вживання м'яса, інші від молочних продуктів, чи глютену, та все ж пропонуємо список продуктів, який згодиться чи не на кожній кухні.

Саме тому на кухні кожного повинні бути ці 10 продуктів, пише Wonder.

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Олія

Олія – один з головних продуктів на кухні, адже використовується при приготуванні значної кількості страв, згодиться як для смаження чи запікання, так і для заправки салату. Для повсякденного раціону, слід обирати рослинну олію холодного віджиму, особливо варта уваги – оливкова олія. А ось переходити на популярне нині кокосове масло – не варто, в невеликих кількостях його вживання не принесе шкоди, а от на постійній основі – ймовірно.

Звісно, вибір олії питання смаку, комусь до вподоби посмак нерафінованої олії, що нагадує дитинство, хтось експериментує з додаванням кунжутного масла. Головне пам’ятати про особливості зберігання, те ж кунжутне масло потрібно зберігати в холодильнику і слідкувати за терміном придатності.

Бобові

Бобові – чудове джерело білка та клітковини. Саме вона допомагає травленню та виводить токсичні речовини з організму. Білок у свою чергу дає відчуття ситості. Особливо важливі бобові для вегетаріанців, адже це хороша альтернатива м’ясу. Горох, сочевиця, нут, квасоля – лідери його вмісту. Бобові досить доступні в ціновому діапазоні, до того ж достатньо універсальні, до прикладу, з гороху можна приготувати чимало страв.



Сочевиця

Яйця

Якщо ви не виключили зі свого раціону продукти тваринного походження, яйця обов’язково повинні бути в вашому холодильнику. Крім користі для організму, це зовсім не "нудний" продукт, їх можна готувати традиційно: смажити, варити, а можна готувати по-новому: яйця-пашот, яйця-кокот, паштет з яєць з горіхами й чимало інших способів.

Зелень

Свіжа зелень – найдоступніше джерело вітамінів. До того ж, це красиво!

Базилік (для італійської кухні), петрушка (сприяє кращому апетиту), розмарин (до печеної картоплі). Зелень легко вирощувати вдома, також її можна заморозити чи навпаки засушити.

Спеції

Швидкий спосіб перетворити звичну страву в незвичну. Тут слід пам’ятати, що спеції теж мають свій термін придатності. Ви не отруїтесь, якщо приготуєте страву з давніми спеціями, але смакові якості втратите. Ще важливо – обирати йодовану сіль, вона допоможе отримати денну норму йоду без додаткових зусиль.

Макарони твердих сортів

Розмови про те, що від пасти гладшають часто перебільшені. Макарони можуть бути частиною здорового раціону. Часто справа в додатках до пасти, бекон у вершковому соусі можна замінити овочами, куркою чи лососем, що якісно покращить поживність страви.

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Крупи

Важливий продукт на полицях кухонної шафи – крупи. Найкраще вживати цільні крупи, каші швидкого приготування не принесуть вам користі. До звичних з дитинства гречки та рису впевнено додаємо: кус-кус, булгур, кіноа, фарро, зелену гречку. Крупи можна варити як самостійну страву із додаванням трав, спецій.

Заморожені овочі

Звісно, краще вживати свіжі овочі, особливо влітку, але заморожені овочі теж достатньо корисні. Броколі, стручкова квасоля, кукурудза, горох, цвітна капуста, болгарський перець – прекрасно піддаються замороженню. Варто лише слідкувати за умовами зберігання та не заморожувати овочі повторно. Те саме стосується й фруктів.



Песто

Заправки та соуси

Навіть нудні стави з додаванням соусів, можуть смакувати по-особливому. Універсальних рекомендацій немає, справа смаку. Соєвий соус, бальзамічний оцет, песто, гірчиця, вустерський соус чи будь-який інший. Магазинний чи власного приготування, – експериментуйте!

Мука

Навіть якщо домашня випічка – це не про вас, мука знайде застосування чи не на кожній кухні, наприклад, якщо вам захочеться приготувати сирники, чи французький соус бешамель.

А якщо ви таки любите випічку, радимо закупитись додатковими інгредієнтами, які часто закінчуються у найпотрібніший момент.