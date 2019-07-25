Топ-5 фруктів, які заважають схуднути

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Топ-5 фруктів, які заважають схуднути
Топ-5 фруктів, які заважають схуднути / unsplash.com

Літо – це щедра пора на сезонні фрукти та ягоди. У помірних кількостях вони однаково корисні, але при помірному вживанні можуть стати перешкодою на шляху до схуднення.

Фрукти і ягоди – чудовий замінник десертів для всіх тих, що худнуть, зазначає дієтолог Наталія Самойленко. Вибирайте будь-які сезонні, які вам подобаються, якщо немає індивідуальних протипоказань.

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Порції у 200-300 грамів в першій половині дня буде досить. Ідеальний час для фруктів – другий сніданок.

Якщо ж ви на дієті, то не звертайте увагу на калорійність ягоди чи фрукту.

Питання не у кількості калорій, а в здатності фруктів піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти ми повинні вибирати з низьким глікемічним і інсуліновим індексами – ці дві цифри важливіше калорійності продукту.

Антирейтинг фруктів для схуднення

  1. кавун
  2. диня
  3. виноград
  4. персики
  5. манго.

Ці фрукти будуть заважати процесу схудненню.

До прикладу, кавун. Ця ягідка має невисоку калорійність, тому ми часто робимо вибір на її користь. Але насправді глікемічний індекс кавуна точно такий же, як у французького багета або картоплі фрі. Здатність кавуна підвищувати рівень глюкози в крові доволі висока, а чим вище глюкоза, тим більше інсуліну і тим нижче здатність організму до спалення жиру.

via GIPHY

Якщо ми їмо фрукти, які підвищують інсулін, то як би ми не працювали у залі, нескінченні стрибки інсуліну протягом дня не дадуть нам можливості отримувати бажаний результат.

Худнути людина може ефективно лише при низькому інсуліні.

Редакція Здоров’я 24 застерігає від дотримання дієт та радить звернутися до лікаря для подальшого коригування раціону.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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