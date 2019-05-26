Топ-5 корисних продуктів, які призводять до зайвої ваги: перелік

Корисні продукти – основа здорового життя і гарного вигляду. Проте, аби схуднути за допомогою правильного харчування, слід пам'ятати про допустиму порцію і правила вживання їжі. Адже навіть овочі, фрукти, каші та молочні продукти можуть призвести до набирання зайвої ваги.

Українська дієтолог-консультант Яна Кравченко розповіла про топ-5 корисних продуктів, через які можна поправитися, пише ТСН. Також експертка дала поради, у яких кількостях їх краще вживати, аби зберегти фігуру.

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Вівсяна каша

Вівсянка у вигляді пластівців, яку запарюють окропом – це порожні вуглеводи. Вони не дають тривалого відчуття ситості, провокують стрибок рівня цукру в крові, після чого з'являється почуття сильно голоду. Тому, через короткий час людині знову хочеться їсти, а стрибки глюкози провокують ожиріння.



Вівсянка швидкого приготування не є корисною для фігури

Тому, дієтолог радить обирати тверду вівсянку, яку треба варити. Допустима норма її споживання близько 250 грамів в день.

Ягоди-фрукти

Солодкі ягоди та фрукти містять велику кількість цурку, тому макож загрожують зайвою вагою. Кравченко радить їсти 1-2 несолодких яблука, зелені банани або до 300 грамів ягід в першій половині дня. Особливо небезпечні для фігури солодкий кавун, виноград і хурма.



Ягоди та фрукти є солодкими і містять багато цукру

Овочі

Усі овочі, окрім картоплі, – низькокалорійні, швидко насичують шлунок, збагачують раціон клітковиною, що сприяє схудненню. При цьому є група овочів, так званих простих вуглеводів, які стимулюють підвищення рівня цукру в крові, що ускладнює втрату ваги. До таких відносять буряк, кукурудзу, моркву і зелений горошок. Дієтолог радить їсти їх у першій половині дня, а норма споживання – не більше 100 грамів за один прийом.



Овочі багаті на клітковину

Горіхи

Горіхи – досить жирний продукт. Так, на 100 грамів волоських горіхів в середньому припадає 65,2 грама жиру. При цьому добова норма жирів для людини складає 80-100 грамів, з яких 40% повинні бути рослинними. Тому, дозволити собі можна лише кілька горіхів під час перекусу.



Горіхи дуже жирний продукт

Кисломолочні напої

Кефір, йогурт, кисле молоко, ряжанка вважаються здоровими попри те, що часто вони мають певну жирність і містять цукор у вигляді фруктових наповнювачів. Норма вживання таких продуктів у день – не більше 250-300 грамів. Також, дієтолог радить пити йогурт чи кефір на ніч, адже це покращить сон та полегшить спорожнення кишечника.



Кисломолочні йогурти містять фруктові наповнювачі і велику дозу цукру

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