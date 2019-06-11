Топ 5 літніх продуктів, які принесуть вам найбільше користі

Влітку варто набиратись вітамінами з саду і городу. На які фрукти та овочі варто звернути увагу? Звичайно ж на місцеву, свіжу продукцію. Ідеально – прямо з грядки або дерева!

Список найкорисніших літніх овочів та фруктів склала дієтолог Ксенія Ведіщева.

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1. Абрикоси. Досить невибагливі до погодних умов. Тому завжди є надія на хороший урожай і знайти ці місцеві фрукти не складе труднощів.

Абрикоси – хороше джерело бета-каротину, холіну, вітамінів групи В, мінералів: калію, магнію, заліза, йоду, фосфору, натрію. Також у них багато харчових волокон і пектинів.



Абрикоси – незамінне джерело бета-каротину

Це відмінна профілактика захворювань серцево-судинної системи. У них багато кислот, тому обережно при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

2. Кукурудза. Не тільки відварити-посолити-з'їсти, але і вершковий чаудер (рецепт Джемі Олівера), домашній попкорн і сотні інших варіантів.

У складі кукурудзи – вітаміни групи В, Е, Н, А. Різноманітний набір мікроелементів від кальцію до заліза. Є навіть золото! Воно цілюще впливає на гормональні процеси та імунітет. Кукурудза нормалізує роботу кишківника, печінки, зміцнює серцевий м'яз і судини.

Обережно при тромбозах, підвищеному згортанні крові, при загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту.

3. Часник. Мільйон варіантів, як з'їсти – від салатів до приправ. Пам'ятайте про міру і стійкий запах. Їжте молодий часничок з ніжним листям. Зубчики теж корисні. Часник рятує від бактерій, паразитів, грибків. Знижує артеріальний тиск і холестерин.

4. Горошок. Свіжий, в супі, запіканці з м'ясом, з локшиною. Ви отримаєте вітамін С кремній, кобальт, марганець, фосфор, натрій і ін. В ньому є куместрол, що знижує ризик раку шлунка.

5. Цукіні. Їжте за обидві щоки. Запечені в духовці або на грилі. Використовуйте для супу або салату. Дуже багато в цукіні вітаміну С, приблизно 15% добової норми у 100 грамах овочу. Також вітаміни групи В (рибофлавін, піридоксин, тіамін), вітамін А. Також є і Л-триптофан, омега-3 жирні кислоти.

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