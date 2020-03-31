Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Кілька тижнів проведених вдома, в умовах карантину, для багатьох співробітників вже виявилося занадто великим випробуванням. Низька працездатність, погана концентрація, завалені терміни й конфліктні ситуації з колегами – це неповний перелік того, з чим уже зіткнулися багато з нас.
Про те, як ефективно працювати не виходячи з дому і яким міфам про віддалену роботу не варто вірити, Здоров'ю 24 розповів тренер по особистісному розвитку, сертифікований міжнародний коуч і автор проєкту Free Soul Роман Кириченко.
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Уся редакція 24 каналу також працює зараз віддалено, тому ця інформація була важливою для нас. Сподіваємось, вона буде цікавою й для інших людей, які дотримуються карантину.
Але в ситуації, що склалася стало зрозуміло, що віддалено працювати можуть не тільки айтішники і фрілансери, а й нам з вами також потрібно вчитися це робити. Багато компаній перейшли на віддалену роботу.
Організованість – найважливіше в роботі вдома / unsplash.com
Я був свідком і учасником трансформацій десятків моїх клієнтів. І перш ніж у них змінювалося щось в житті – ми вирішували всі їх внутрішні проблеми. Часто працювали з переконаннями, які не мали нічого спільного з реальністю. Сьогодні постараємося розвінчати міфи про віддалену роботу, – розповів Роман Кириченко.
Міф 1. Можна не витрачати час на зовнішній вигляд
90% офісних співробітників мріють цілком або повністю перейти на віддалену роботу, – до такого висновку прийшли аналітики Bloomberg, провівши відповідне опитування працівників великих компаній по всьому світу.
Опитані офісні працівники вважають, що в першу чергу це дозволить їм підвищити продуктивність – так вважають 35% опитаних. Ще 30% радує можливість самостійно управляти своїм часом і не витрачати його на дорогу і дотримання дрес-коду.
Однак, навіть якщо ви залишилися вдома – зніміть піжаму, приведіть себе в належний вигляд. У робочі години – вимкніть телевізор і вийдіть з соцмереж. Не обов'язково надягати парадний костюм і туфлі. Просто переодягніться в те, в чому ви зазвичай ходите в офіс. Це допоможе налаштуватися на робочий лад.
Слід зазначити, що віддалена робота вимагає від кожного учасника команди значної організованості й самодисципліни. Чіткого планування завдань і вміння відволіктися від домашньої обстановки. Вдома вам все заважає – від улюбленої кішки, до загальної розслабленої домашньої атмосфери, що не сприяє концентрації на робочих питаннях.
Навіть під час роботи вдома потрібно мати нормальний вигляд / unsplash.com
Міф 2. Дистанційна робота набагато простіша
Це така ж робота. Не простіше і не складніше! Така ж. У вас можуть виникнути складнощі з організацією простору, в якому багато спокус – полежати, заглянути в холодильник, погладити кота і багато іншого. Якщо з самодисципліною порядок – питань буде мінімум.
Головне, якщо живете не самі, пояснити рідним, що ви не на канікулах, не у відпустці, що у вас, як і раніше, є робочі обов'язки й зобов'язання. Дайте зрозуміти близьким, що це тепер ваш кабінет і ваша "робота" – це дім, попросіть не турбувати через дрібниці.
Міф 3. Живі зустрічі не замінять віртуальні
"Як коуч і тренер по індивідуальному зростанню, я був затятим шанувальником живих зустрічей, не хотів переходити в он-лайн і був переконаний, що живі зустрічі не замінні. Змінити думку допомогла ситуація з карантином і перші пропозиції клієнтів перейти в он-лайн формат. На якість і результати це не вплинуло", – розповів Кириченко.
Такі ж приклади він чув від своїх клієнтів. Хоча раніше віддалена робота з командою для багатьох не уявлялася можливою. Тому сміливо дійте й адаптуйтеся в он-лайні.
Міф 4. Віддалена робота скасовує звичний робочий день
Комусь може здатися, що під час карантину зовсім не обов'язково працювати з 10 до 18. Але психологи рекомендують дотримуватися звичного робочого графіку – так краще для вашого здоров'я і продуктивності, адже дедлайни й обсяг роботи, найімовірніше, залишилися такими ж.
Інформаційне агентство Bloomberg, проаналізувавши нові умови роботи у світі, коли понад 30% великих компаній перейшло на віддалену роботу через карантин, прийшло до несподіваного висновку. Перехід на віддалену роботу через коронавірус для більшості співробітників – збільшує робочий день.
Попросіть, щоб вам не заважали / unsplash.com
Причина проста – вдома співробітники схильні розтягувати робочий день, працювати вночі. Віддалені працівники в США сьогодні в середньому продовжують виконувати свої обов'язки на три години більше. В Іспанії, Великобританії й Канаді працюючи вдома, співробітники трудяться на дві години довше.
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Для того, щоб синхронізувати роботу, домовтеся з колегами про віртуальні наради тільки у встановлений час, визначте точні терміни здачі робіт для всіх. Встановлюйте дедлайни собі й колегам. Для цих цілей корисними будуть сучасні програми, такі як - Google calendar, Todoist, Trello, Asana і інші. Освойте зручні сервіси для спільних веб-конференцій.
Не нехтуйте часом для обіду і встановіть робочі години, максимально наближені до ваших звичайних. У суботу та неділю намагайтеся не працювати, влаштуйте вихідні і дозвольте собі відключитися від роботи.
Пам'ятайте, що віддалена робота зовсім не передбачає ненормований робочий день.
Чому важливо сидіти вдома / інфографіка 24 каналу
Міф 5. Дистанційна команда – крах бізнесу
В IT-індустрії цей міф вже давно розвінчали, але в багатьох компаніях він все ще зберігся, попри вимушений перехід. За статистикою в пострадянських країнах віддалену роботу своїх співробітників використовують не більше 25% компаній.
Основні посади в Україні – IT фахівці, дизайнери, фахівці з маркетингу і реклами, менеджери з продажу. Для порівняння в США, 43% компаній використовують роботу співробітників поза офісом час від часу або на постійній основі.
Якщо з цим порядок – віддалена робота піде тільки в плюс для компанії, а також стане легким і комфортним періодом для всіх співробітників.
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