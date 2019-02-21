Топ-5 продуктів, які підвищать тестостерон

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Рівень тестостерону
Рівень тестостерону / blogdemaritan.com

Тестостерон – головний чоловічий гормон. Він підвищує відчуття благополуччя, допомагає створювати м'язову масу, підвищує лібідо і відповідає за сексуальне задоволення.

Ваше тіло потребує певні поживні речовинах для отримання достатньої кількості тестостерону. Він працює разом з іншими гормонами для підтримки вашого здоров'я. 

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Рейтинг продуктів, які допожуть підвищити рівень чоловочого гормону склав  уролог, андролог Личагін Андрій.

1. Продукти, багаті білком. Всупереч поширеній думці, не морський, а саме тваринний білок найефективніший для підвищення рівня тестостерону. Тому всі види м'яса і яєчний жовток значно сприяють нормалізації гормонального фону.

2. Морепродукти. Вони містять "будівельний матеріал" для чоловічого статевого гормону. Особливо цінними є: лосось, креветки, устриці, форель та краб.

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3. Продукти, що містять мінерали, вітаміни і андростерон: баклажани, кабачки, капуста, селера, морква.

4. Каші. Вони сприяють поліпшенню кровообігу в області малого тазу і цим регулюють роботу яєчок, які виробляють тестостерон.

5. Фрукти і ягоди. Містять лютеін, який позитивно впливає на виробленні тестостерону: кавун, хурма, виноград, малина, курага.

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Теги: Здоров'я Чоловіче здоров’я Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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