Топ-5 шкідливих перекусів і чим їх можна замінити

Коли ми намагаємося правильно харчуватися, то варто змінювати харчові звички поступово, але впевнено, щоб не призвело до стресу.

Змінювати потрібно не лише всі основні прийоми їжі, а й перекуси. Нутриціолог та лікар-терапевт Саша Фоміна назвала продукти, якими не варто перекушувати.

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1. Банан

Це чистий цукор і трішки клітковини. Глікемічний індекс (ГІ) у банана 60.

Тому, з'ївши тільки його о 11 ранку ви отримаєте різкий сплеск інсуліну, можете не дотерпіти до обіду і будете думати про їжу до самого вечора.

Чим замінити: фруктами з низьким ГІ або ж овочами.

Глікемічний індекс – що це? Це рейтинг продуктів за тим, наскільки стрімко вони піднімають рівень цукру. Тобто глікемічний індекс показує, наскільки швидко їжа стане глюкозою в крові. Що він нижчий, то краще. Індекс кожного продукту залежить від кількох чинників: скільки в ньому вуглеводів, яка частина із них цукри, і скільки є клітковини. Що менше цукрів, і більше клітковини, то краще.

2. Фаст-фуд

Найчастіше при приготуванні харчування фаст-фуду використовують неякісні (дешеві) продукти. А можуть використовувати повторно, до прикладу, олію для смаження картоплі.

Така їжа є висококалорійної, а іноді просто небезпечною.

Чим замінити: овочевими салатами.

3. Тістечка, печиво і тортики і сирок з варенням

Жирний вуглеводний продукт – це серйозне навантаження на підшлункову і печінку і трохи більше жиру на боках в найкоротші терміни.

Важливо пам'ятати, що, крім цукру в промислово виробництві смачненького, використовуються неякісний жир і модифікатори смаку.

Чим замінити: горіхи. Це той самий продукт, який потрібен для отримання корисних жирів. А головне швидко і ситно.

4. Ковбасні вироби

Коли ми вживаємо м'ясо, то забуваємо про кількість крохмалю, жиру в цих виробах.

Чим замінити: вареним м’ясом, креветками, у крайньому разі – рибними консервами.

5. Сухарики

Вони мають дуже високий ГІ, це спричиняє ще більший апетит.

Чим замінити: овочами. Спробуйте їх дрібно нарізати.

Експерт зазначила, що корисний перекус – це справа звички і доступності. Зробіть доступне корисним.

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