Топ-5 шкідливих перекусів і чим їх можна замінити
Коли ми намагаємося правильно харчуватися, то варто змінювати харчові звички поступово, але впевнено, щоб не призвело до стресу.
Змінювати потрібно не лише всі основні прийоми їжі, а й перекуси. Нутриціолог та лікар-терапевт Саша Фоміна назвала продукти, якими не варто перекушувати.
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1. Банан
Це чистий цукор і трішки клітковини. Глікемічний індекс (ГІ) у банана 60.
Тому, з'ївши тільки його о 11 ранку ви отримаєте різкий сплеск інсуліну, можете не дотерпіти до обіду і будете думати про їжу до самого вечора.
Чим замінити: фруктами з низьким ГІ або ж овочами.
2. Фаст-фуд
Найчастіше при приготуванні харчування фаст-фуду використовують неякісні (дешеві) продукти. А можуть використовувати повторно, до прикладу, олію для смаження картоплі.
Така їжа є висококалорійної, а іноді просто небезпечною.
Чим замінити: овочевими салатами.
3. Тістечка, печиво і тортики і сирок з варенням
Жирний вуглеводний продукт – це серйозне навантаження на підшлункову і печінку і трохи більше жиру на боках в найкоротші терміни.
Важливо пам'ятати, що, крім цукру в промислово виробництві смачненького, використовуються неякісний жир і модифікатори смаку.
Чим замінити: горіхи. Це той самий продукт, який потрібен для отримання корисних жирів. А головне швидко і ситно.
4. Ковбасні вироби
Коли ми вживаємо м'ясо, то забуваємо про кількість крохмалю, жиру в цих виробах.
Чим замінити: вареним м’ясом, креветками, у крайньому разі – рибними консервами.
5. Сухарики
Вони мають дуже високий ГІ, це спричиняє ще більший апетит.
Чим замінити: овочами. Спробуйте їх дрібно нарізати.
Експерт зазначила, що корисний перекус – це справа звички і доступності. Зробіть доступне корисним.
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