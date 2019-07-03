Топ-5 видів спорту, які корисні для зору
Спорт корисний для всього тіла. Особливо добре він впливає на стан здоров'я очей.
Офтальмолог Наталія Ворошилова назвала види спорту, які покращать стан очей та зору.
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1. Бадмінтон
Це ідеальне тренування акомодації (механізму настроювання ясного зору на різних відстанях) при помірних фізичних навантаженнях. Через це та низки ризик травми бадмінтон є дуже корисним для здоров'я очей.
2. Настільний теніс
Цей вид спорту корисний через тренування акомодації. Але, на відміну від бадмінтону, відстань між людьми коротша, а швидкість вища.
3. Ігрові види спорту
Особливо корисними для здоров’я очей є такі види, де м'яч є великим. Вони добре тренують акомодацію, але через високий ризик травми, грати потрібно обережно.
4. Плавання
Це ідеальний вид спорту в принципі. Він корисний для постави, що добре впливає на кровопостачанні органів голови, включаючи очі. Він покращує постачання тканин і органів киснем, своєрідна дихальна гімнастика, гармонійно розвиває все тіло.
5. Пілатес
Це гімнастика, яка спеціально розроблена Джозефом Пілатесом для здоров'я спини. А що корисно для спини, то корисно для очей.
Основні елементи корисного для очей виду спорту
- аеробна активність
- помірні, не надмірні навантаження
- предмет, який переміщається в просторі
- симетричне навантаження на всі частини тіла (в настільному тенісі та бадмінтоні ракетки легкі, не дають такої різниці в навантаженні на різні руки).
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