Топ-5 видів спорту, які корисні для зору

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Топ-5 видів спорту, які корисні для зору
Топ-5 видів спорту, які корисні для зору / Фото з вільних джерел

Спорт корисний для всього тіла. Особливо добре він впливає на стан здоров'я очей.

Офтальмолог Наталія Ворошилова назвала види спорту, які покращать стан очей та зору.

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1. Бадмінтон

Це ідеальне тренування акомодації (механізму настроювання ясного зору на різних відстанях) при помірних фізичних навантаженнях. Через це та низки ризик травми бадмінтон є дуже корисним для здоров'я очей.

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2. Настільний теніс

Цей вид спорту корисний через тренування акомодації. Але, на відміну від бадмінтону, відстань між людьми коротша, а швидкість вища.

3. Ігрові види спорту

Особливо корисними для здоров’я очей є такі види, де м'яч є великим. Вони добре тренують акомодацію, але через високий ризик травми, грати потрібно обережно.

4. Плавання

Це ідеальний вид спорту в принципі. Він корисний для постави, що добре впливає на кровопостачанні органів голови, включаючи очі. Він покращує постачання тканин і органів киснем, своєрідна дихальна гімнастика, гармонійно розвиває все тіло.

via GIPHY

5. Пілатес

Це гімнастика, яка спеціально розроблена Джозефом Пілатесом для здоров'я спини. А що корисно для спини, то корисно для очей.

Основні елементи корисного для очей виду спорту

  • аеробна активність
  • помірні, не надмірні навантаження
  • предмет, який переміщається в просторі
  • симетричне навантаження на всі частини тіла (в настільному тенісі та бадмінтоні ракетки легкі, не дають такої різниці в навантаженні на різні руки).

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Теги: Спорт Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здоров’я очей
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