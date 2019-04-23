Топ-6 найбезглуздіших досліджень вчених

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Топ-6 найбезглуздіших досліджень вчених
Топ-6 найбезглуздіших досліджень вчених / fool.com

Щороку найкращі дослідження вчених отримують Нобелівську премію. А існує Ігнобелівська ( ignoble – "негідна")— її пародія. Останню вручають "за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім – задуматися".

Автори роботи можуть заздалегідь відмовитися від участі у цій премії.

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Ігнобелівська премія 2018 – переможець у сфері харчування

Британець Джеймс Коул (James Cole) отримав премію за роботу, яка показує, що дієта, заснована на канібалізмі в порівнянні з раціоном сучасного м'ясоїда, менш поживно цінна і не повністю насичує людину.

Ігнобелівська премія 2018 – переможець у хімії

Її отримав Паола Ромао і її співавтори з Бразилії. Вони довели чистоплотні властивості людської слини і її теоретичного застосування для боротьби з брудними поверхнями.

Ігнобелівська премія 2018 – переможець у медичній освіті

Японець А. Хоріуті за роботу "Колоноскопія в позиції сидячи: уроки самостійної колоноскопії". Дослідження він проводив на собі. Він довів, що для цієї процедури підходить розроблений японською фірмою дитячий колоноскоп.

Ігнобелівська премія 2018 – переможець у медицині

Дослідники з Мічигану отримали її за винахід ефективного способу швидкого виведення каменів з нирок шляхом катання на американських гірках.

При цьому на результат впливає номер вагона, в якому їде пацієнт: поїздка в останньому вагончику збільшує ймовірність успіху з 16 до 64% в порівнянні з першим.

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Ігнобелівська премія 2018 – переможець у репродуктивній медицині

Це дослідження відоме з 1980 року. Його автори Джон Баррі (John M. Barry), Брюс Бланк (Bruce Blank) і Мішель Буало (Michael Boileau) запропонували бюджетний варіант визначення органічних порушень ерекції. Для цього чоловікові потрібно наклеїти кілька поштових марок на член. Якщо до ранку смужка залишиться цілісною, це свідчить про наявність порушень.

Ігнобелівська премія 2018 – переможець у біології

Група вчених з 5 країн з'ясувала, що дегустатори вина можуть точно визначити по запаху присутність мухи в келиху вина. Так, людина здатна розрізнити феромони самки фруктової мушки навіть у мінімальній концентрації.

Зазначимо: якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, то варто звернутися по фахову допомогу до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я дослідження
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