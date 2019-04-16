Топ аналізів, які допоможуть контролювати стан здоров’я

Багато людей ставляться до свого здоров’я дещо легковажно. Тому звертаються до медиків, коли починає боліти якась частина тіла або є якась очевидна проблема зі здоров’ям.

Лікар Михайло Гаврилов розповів, які аналізи потрібно пройти, щоб контролювати стан здоров’я.

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1. Індекс маси тіла.

2. Окружність талії. Черевний жир бере безпосередню участь в обміні речовин і виробляє різні гормони.

3. Кров'яний тиск. Підвищений тиск пов'язують з підвищеним ризиком хвороб серця і зниженням мозкової діяльності.

4. Загальний аналіз крові. Показує загальний стан здоров'я крові, в тому числі червоних і білих кров'яних тілець.

5. Аналіз крові на рівень кортизолу. Вимірює рівень гормону стресу в крові.

6. Загальний біохімічний аналіз крові. Дозволяє оцінити стан здоров'я печінки, нирок, а також дізнатися рівень цукру і холестерину в крові.



Загальний біохімічний аналіз крові

7. Аналіз крові на цукор і / або на глікований гемоглобін. Аналізи допоможуть оцінити середнє значення рівня цукру у вас в крові за останні два-три місяці. Він використовується як допоміжне дослідження для виявлення переддіабетного стану і діабету.

8. Аналіз крові на рівень вітаміну D. Понижений рівень вітаміну D пов'язують з ожирінням, депресією, ослабленим імунітетом.

9. Аналіз крові на стан гормонів щитоподібної залози. Порушення її функції можуть зробити процес схуднення складним завданням. Головне – не запускати і вчасно звернутися до фахівця.

10. Аналіз крові на С-реактивний білок. С-реактивний білок вимірює рівень запалення в організмі. Найбільш поширеними причинами підвищеного рівня С-реактивного білка є метаболічний синдром, знижена чутливість організму до інсуліну, реакція на харчі.

11. Аналіз крові на феритин. Вимірює кількість запасу заліза в організмі, його рівень підвищується при запаленні і опірності організму до інсуліну.

12. Аналіз крові на вільний і загальний тестостерон. Знижений рівень тестостерону як для чоловіків, так і для жінок пов'язують з браком енергії, хворобами серця і судин, ожирінням, низьким лібідо, депресією.

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