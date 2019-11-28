Toshiba створила пристрій, що розпізнає 13 видів раку на ранній стадії

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Діагностика раку / Naked Science

Пристрій може розпізнати 13 видів раку всього з однієї краплі крові, а точність прогнозу складає 99%.

Завдяки пристроєві можна буде діагностувати рак шлунка, стравоходу, легенів, печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, кишківника, яєчників, простати, сечового міхура, молочної залози, а ще саркому і гліому, повідомляє Kyodo News.

До теми: Розпізнати меланому на ранніх стадіях стане можливо завдяки додатку на смартфоні

Діагностика відбувається за допомогою чіпа і невеликого пристрою, які також створили в Toshiba.


Новий пристрій для діагностики онкологічних захворювань від Toshiba

Компанія запевняє, що діагностика буде коштувати приблизно 185 доларів, або навіть і менше. За їх словами, пацієнт зможе дізнатись результат приблизно через дві години. 

У порівнянні з розробками інших компаній, ми не лише приваблюємо ціновою категорією, а й лідируємо у швидкості діагностики та точності виявлення раку,
– розповів Коджи Хасімото, керівник дослідницької лабораторії Toshiba Frontier Research Laboratory.

Масштабні випробування нової лінійки продукції повинні розпочатись вже наступного року.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Техно Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Онкозахворювання Розробки
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