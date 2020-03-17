Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
В Італії та Китаї заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту тоцілізумаб (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.
Але препарату немає в офіційних рекомендаціях авторитетних джерел. До того ж він має дуже багато побічних реакцій і загалом лікування ним переноситься важко, тому бігти в аптеку і купувати тоцілізумаб не варто.
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Що таке тоцілізумаб?
Цей препарат належить до групи імунодепресантів. Тобто він зменшує активність імунної системи. Його використовують для лікування артритів різної важкості.
Лікування коронавірусу тоцілізумабом в Італії
Кілька лікарень відправили запити в Італійську медичну агенцію (AIFA) про затвердження лікування тоцілізумабом. Про це заявив Вінченцо Монтесарчіо, фахівець з інфекційних захворювань у лікарні Котуньо в Неаполі, пише La Repubblica.
Фахівець стверджує, що впродовж вихідних, 14-15 березня, четверо пацієнтів, що надійшли в лікарню Котуньо в Неаполі з діагнозом COVID-19, отримували лікування протиартритним препаратом тоцілізумаб.
Це зробили в рамках наукового експерименту, протокол якого був схвалений на державному рівні. Загалом вже 11 осіб у Неаполі лікували тоцілізумабом і за словами лікарів результати вражають.
Тоцилизумаб не вбиває вірус / unsplash.com
В інших лікарнях Італії також підтвердили позитивний ефект від препарату. У медустановах Прато і Козенце кілька людей, яких лікували "Тоцілізумабом", почали видужувати.
Лікування коронавірусу тоцілізумабом в Китаї
В Китаї вже схвалили використання тоцілізумабу. Як зазначено в нових рекомендаціях Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, тоцілізумаб може застосовуватися для лікування пацієнтів з серйозним ураженням легень і високим рівнем цитокіну інтерлейкіну-6.
Крім того, препарат включений в клінічні дослідження за участю 188 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, завершити які планують до 10 травня.
Як діє тоцілізумаб?
Препарат діє на ускладнення коронавірусу, тобто, на запалення, яке створює Covid-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тому для профілактики його приймати не потрібно.
Тоцілізумаб в Україні та ціна
Тоцілізумаб в Україні зареєстрований під торговою назвою Актемра. Вартість за ампулу 10 мл – приблизно 200 гривень.
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