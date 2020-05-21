Трамп нарешті вирішив перестати пити гідроксихлорохін для профілактики COVID-19

Президент США Дональд Трамп найближчим часом має намір припинити приймати протималярійний препарат гідроксихлорохін (плаквеніл). Його неефективність довели неодноразово.

Про це йдеться в повідомленні преспулу Білого дому.

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Зокрема, Трамп планує зупинити приймання ліків "через день або два".

Напередодні Трамп повідомив, що для профілактики коронавірусу він приймає гідроксихлорохін по одній таблетці в день. З цього приводу американський президент порадився з лікарем, який схвалив його рішення.

Трамп також запевнив, що він кожні два тижні здає тести на коронавірус. Весь цей час вони показували негативний результат, повідомив американський президент.

Ефективність плаквенілу

Найважливіше, що ефективність гідроксихлорохіну в боротьбі з коронавірусом так і не була довела вченими. Багато медики стверджують, що препарат може завдати серйозної шкоди організму.

Дослідження в Бразилії навіть зупинили передчасно, тому що в групі, яка приймала препарат, була набагато вища смертність, ніж у тих, кому давали плацебо.

Але Трамп продовжував просувати ліки. Деякі критики вказують на особисту зацікавленість президента в продажах ліків.

США займає перше місце у світі за кількістю інфікованих, виявили вже у понад 1,5 мільйона людей, 93 тисячі з яких померли.