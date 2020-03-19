Трамп готується до затяжної пандемії коронавірусу: деталі плану дій США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план на випадок непередбачених обставин, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Вона може затягнутися на понад 18 місяців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на федеральний план дій щодо протидії коронавірусу. До теми У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом Деталі плану дій США до протидії коронавірусу Американські експерти у звіті зазначають, що наразі складно прогнозувати, як поширюватиметься коронавірус і наскільки серйозним буде спалах.

У цьому ж документі адміністрація Трампа вважає, що пандемія триватиме 18 місяців, проте викладений у ній план дій передбачає більш тривалі терміни пандемії.

У звіті чимало разів вказують на ризики, пов'язані з нестачею медичного обладнання, що може негативно позначитися на здатності уряду виконувати свої завдання.

Може також виникнути нестача продуктів, що позначиться на системі охорони здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури. Коронавірус у США: останні новини Станом на 19 березня у США зафіксували понад 10 тисяч заражень коронавірусом. Померли понад 150 людей.

Вірус розповсюдився у всіх 50 штатах країни.

З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою. Згодом США та Канада закрили кордони між собою. З 17 березня США зупинили транспортне сполучення з Великою Британією.

Американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.

На перших добровольцях вже випробували вакцину проти коронавірусу.

У двох конгресменів виявили два випадки зараження коронавірусом. Мовиться про республіканця Маріо Діаса-Баларта і демократа Бена Майкла МакАдамса.

Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу