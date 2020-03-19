Трамп готується до затяжної пандемії коронавірусу: деталі плану дій США
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план на випадок непередбачених обставин, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Вона може затягнутися на понад 18 місяців.
Про це повідомляє CNN із посиланням на федеральний план дій щодо протидії коронавірусу.
До теми У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом
Деталі плану дій США до протидії коронавірусу
- Американські експерти у звіті зазначають, що наразі складно прогнозувати, як поширюватиметься коронавірус і наскільки серйозним буде спалах.
- У цьому ж документі адміністрація Трампа вважає, що пандемія триватиме 18 місяців, проте викладений у ній план дій передбачає більш тривалі терміни пандемії.
- У звіті чимало разів вказують на ризики, пов'язані з нестачею медичного обладнання, що може негативно позначитися на здатності уряду виконувати свої завдання.
- Може також виникнути нестача продуктів, що позначиться на системі охорони здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури.
Коронавірус у США: останні новини
- Станом на 19 березня у США зафіксували понад 10 тисяч заражень коронавірусом. Померли понад 150 людей.
- Вірус розповсюдився у всіх 50 штатах країни.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою. Згодом США та Канада закрили кордони між собою. З 17 березня США зупинили транспортне сполучення з Великою Британією.
- Американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
- На перших добровольцях вже випробували вакцину проти коронавірусу.
- У двох конгресменів виявили два випадки зараження коронавірусом. Мовиться про республіканця Маріо Діаса-Баларта і демократа Бена Майкла МакАдамса.
Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі