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Трамп готується до затяжної пандемії коронавірусу: деталі плану дій США

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Дональд Трамп / EPA

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план на випадок непередбачених обставин, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Вона може затягнутися на понад 18 місяців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на федеральний план дій щодо протидії коронавірусу.

До теми У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом

Деталі плану дій США до протидії коронавірусу

  • Американські експерти у звіті зазначають, що наразі складно прогнозувати, як поширюватиметься коронавірус і наскільки серйозним буде спалах.
  • У цьому ж документі адміністрація Трампа вважає, що пандемія триватиме 18 місяців, проте викладений у ній план дій передбачає більш тривалі терміни пандемії.
  • У звіті чимало разів вказують на ризики, пов'язані з нестачею медичного обладнання, що може негативно позначитися на здатності уряду виконувати свої завдання.
  • Може також виникнути нестача продуктів, що позначиться на системі охорони здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури.

Коронавірус у США: останні новини

  • Станом на 19 березня у США зафіксували понад 10 тисяч заражень коронавірусом. Померли понад 150 людей.
  • Вірус розповсюдився у всіх 50 штатах країни.
  • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою. Згодом США та Канада закрили кордони між собою. З 17 березня США зупинили транспортне сполучення з Великою Британією.
  • Американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
  • На перших добровольцях вже випробували вакцину проти коронавірусу.
  • У двох конгресменів виявили два випадки зараження коронавірусом. Мовиться про республіканця Маріо Діаса-Баларта і демократа Бена Майкла МакАдамса.

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини політики Коронавірус Covid-19 Новини США Лікування Дональд Трамп
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