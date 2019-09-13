Трамп хоче заборонити продаж електронних сигарет у США

У США хочуть заборонити продаж електронних сигарет після того, як від них померли шестеро людей. Ще у майже півтисячі американців виявили респіраторні захворювання.

За інформацією видання BBC, вилучити з продажу електронні сигарети наказав американський президент Дональд Трамп.

До слова: Електронні сигарети та вейп пов'язують з загадковою хворобою

Очільник Білого Дому наголосив, що продаж псевдоцигарок став дуже популярним бізнесом, але він не хотів би ставити під загрозу життя співгромадян.

Що саме вбиває тих, хто палить електронні пристрої, наразі невідомо. Дослідники намагаються встановити спільні ознаки у захворюваннях курців.

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До слова, вперше заборону на електронні сигарети запровадили у червні у Сан-Франциско. Однак виробникам таке рішення не сподобалася. За їхніми словами, це сприятиме розвитку чорного ринку і повернення курців до звичайних сигарет.

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