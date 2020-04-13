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Трамп може створити альтернативу ВООЗ

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Трамп і альтирнатива ВООЗ / radiosvoboda.org

Через публічний конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і ВООЗ співробітники Білого дому пропонують йому створити альтернативу організації.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

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За інформацією видання, альтернативну організацію охорони здоров'я можуть створити на базі UNAIDS – програми ООН з ВІЛ та СНІД, яка почала працювати у 1996 році після хвилі невдоволення роботою ВООЗ в питанні боротьби зі СНІДом.

Відповідні ідеї пропонують Трампу деякі співробітники Білого дому, серед яких і члени Ради національної безпеки США.

Чому виник конфлікт між Трампом і ВООЗ

Трамп вважає, що ВООЗ недостатньо ефективно працює та "облажалася". Він дорікнув, що основне фінансування організація отримує від США, але найбільше працює на Китай. 

У ВООЗ відповіли на ці слова президента. Там вважають, що зараз не найкращий час для припинення фінансування через пандемію. 

Організацію не раз звинувачували в лобіюванні інтересів Китаю, особливо в питаннях Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

коронавірус
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини політики Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Китай ВООЗ Дональд Трамп
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