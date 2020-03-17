Трамп передбачив, коли закінчиться пандемія коронавірусу
Президент США Дональд Трамп вважає, що епідемія коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати й довше.
Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі відповідаючи на питання журналістів, передає CNN.
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"Люди говорять про липень-серпень, щось на зразок цього. Може бути й довше", – сказав президент.
Він додав, що це стане можливим, якщо влада буде справлятися зі своєю роботою і знизить рівень смертності в країні.
Трамп також сказав, що американська економіка може рухатися в бік рецесії через коронавірус, але як тільки пандемії не стане, люди побачать неймовірний ріст.
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