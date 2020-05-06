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Трамп вже не обіцяє, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року

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Вакцина проти коронавірусу в США: що каже Трамп
Трамп вже не обіцяє, що вакцину розроблять до кінця року / delo.ua

Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця 2020 року. Президент США заявив, що не можна бути ні в чому впевненим.

Американський президент не зміг ствердно відповісти на запитання, чи переконаний він у тому, що вакцину розроблять до кінця року, пише CNN.

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Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне,
– заявив Трамп.

Президент Сполучених Штатів додав, що щодня йому надходять звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини проти коронавірусу.

До слова, 4 травня Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця 2020 року. Тоді наголосив, що це буде "швидше раніше, ніж пізніше".

Що відомо про розробку вакцини США

  • Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у Сполучених Штатах.
  • Учасники першого етапу дослідження – здорові люди віком від 18 до 55 років.
  • Як випробовування завершаться успішно, то вже до кінця 2020 року може з’явитися мільйони доз вакцини.

правда і міфи про коронавірус
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Дональд Трамп Наука Вакцинація Медицина дослідження Новини США Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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