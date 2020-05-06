Трамп вже не обіцяє, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року
Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця 2020 року. Президент США заявив, що не можна бути ні в чому впевненим.
Американський президент не зміг ствердно відповісти на запитання, чи переконаний він у тому, що вакцину розроблять до кінця року, пише CNN.
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Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне,
– заявив Трамп.
Президент Сполучених Штатів додав, що щодня йому надходять звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини проти коронавірусу.
До слова, 4 травня Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця 2020 року. Тоді наголосив, що це буде "швидше раніше, ніж пізніше".
Що відомо про розробку вакцини США
- Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у Сполучених Штатах.
- Учасники першого етапу дослідження – здорові люди віком від 18 до 55 років.
- Як випробовування завершаться успішно, то вже до кінця 2020 року може з’явитися мільйони доз вакцини.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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