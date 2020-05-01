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Трамп заявив, що бачив докази лабораторного походження коронавірусу

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Трамп знову стверджує про штучне походження коронавірусу
Трамп знову стверджує про штучне походження коронавірусу / rbc.ru

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань.

Але він не озвучив деталі цієї інформації, передає CNBC.

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Я не можу вам це сказати. Мені не дозволено про це говорити. В недалекому майбутньому ми отримаємо відповідь. Це визначить те, як я ставлюся до Китаю,
– заявив Трамп.

Зазначимо, що ця заява виглядає дивно, тому що напередодні американські спецслужби повідомили, що вірус не був штучно створений або генетично модифікований.

Але Трамп вже не вперше озвучує такі повідомлення. Цікаво, що впродовж січня та лютого спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19. Але він ніяк не реагував. 

Однак після спалаху COVID-19 він зупинив фінансування ВООЗ і звинуватив організацію в бездіяльності. 

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Дональд Трамп Новини США Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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