Трансгендерний чоловік поділився перебігом своєї вагітності: фото та відео

266 Читать новость на русском
Трансгендерний чоловік народив дитину

28-річний Вайлі Саймон був спантеличений, коли дізнався, що завагітнів. Він не лише хотів бути справжнім чоловіком, а й не був готовим до батьківства.

Під час вагітності він постійно боровся з осудом незнайомих людей, повідомляє Caters.

Читайте також: Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

5 вересня 2018 року Вайлі народив сина і його світ перевернувся. Він заявив, що всі образи були цього варті, адже у нього тепер є дитина, яку він любить всім серцем.

Зараз Вайлі почуває себе чудово, він знову приймає чоловічі гормони та вдячний долі за те, що зумів самостійно народити дитину від коханого чоловіка. Також він додав, що навряд друга дитина з'явиться природним чином, адже він планує повністю змінити стать.

Подружжя нещодавно відсвяткувало першу річницю сина і вирішило поділитись з суспільством, як відбувався перебіг вагітності.


Перебіг вагітності трансгендерного чоловіка: відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чому депресія настільки небезпечна і як її подолати
сьогодні
13707
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я ЛГБТ Вагітність і пологи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
сьогодні 16:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 4982
Вакцини на клітинах абортованих ембріонів: які види щеплень та чому так виготовляють
14 листопада 15:00 Вакцини на клітинах абортованих ембріонів: які види щеплень та чому так виготовляють
Олександр Бевза 2850
До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
13 листопада 13:56 До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
Настя Сукач 2159
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
12 листопада 07:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 12905
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
9 листопада 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 112832
Новини
Більше новин
Залиште відгук