Трансгендерний чоловік поділився перебігом своєї вагітності: фото та відео

28-річний Вайлі Саймон був спантеличений, коли дізнався, що завагітнів. Він не лише хотів бути справжнім чоловіком, а й не був готовим до батьківства.

Під час вагітності він постійно боровся з осудом незнайомих людей, повідомляє Caters.

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5 вересня 2018 року Вайлі народив сина і його світ перевернувся. Він заявив, що всі образи були цього варті, адже у нього тепер є дитина, яку він любить всім серцем.

Зараз Вайлі почуває себе чудово, він знову приймає чоловічі гормони та вдячний долі за те, що зумів самостійно народити дитину від коханого чоловіка. Також він додав, що навряд друга дитина з'явиться природним чином, адже він планує повністю змінити стать.

Подружжя нещодавно відсвяткувало першу річницю сина і вирішило поділитись з суспільством, як відбувався перебіг вагітності.



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