Трансплант-координатори вже працюють в Україні, – Скалецька

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що трансплант-координатори вже є та працюють в Україні. Окрім того, Міністерка відзначила результати їх роботи.

Деякі з трансплант-координаторів вже були на стажуванні й бачили, як працюють за кордоном, розповіла Зоряна Скалецька в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

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Зоряна Скалецька зазначила, що впродовж останніх кількох місяців в Україні вперше за 13 років провели дві пересадки серця.

Міністерка розповіла, що нині ключова задача МОЗ – створити Всеукраїнський центр координації, який забезпечуватиме можливості для пошуку й підбору реципієнтів та донорів.

Окрім того, вже готовий, хоч і у тестовому режимі, електронний реєстр трансплантації. Ця електронна система надасть змогу максимально швидко здійснювати всі процеси пошуку.

Раніше думали, що трансплантацію можна виконати лише в Києві чи Запоріжжі, але нині є багато лікарень, які хочуть включитися в процес… Ми дуже багато українських громадян відправляємо за кордон, хоч маємо всіх фахівців і маємо можливість зробити це в Україні,

– заявила Зоряна Скалецька.



Зоряна Скалецька про трансплантацію в Україні / 24 канал

Нагадаємо, що 18 грудня стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні:

Аллотрансплантація нирки від живого донора або донора-трупа коштуватиме 323 798 гривень.

від живого донора або донора-трупа коштуватиме АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.

обійдеться в Трансплантація комплексу "серце-легені" коштуватиме 535 280 гривень.

коштуватиме Пересадка печінки або її частини – 855 039 гривень.

або її частини – Ціна на алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом становитиме – 1 360 141,36 гривень.

з донорським етапом становитиме – Аутологічна трансплантація коштуватиме 1 308 393,3 гривень.

коштуватиме За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень

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