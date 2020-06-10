Науковці вважають, що фекальні трансплантати можуть бути ефективними в лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).

Рандомізоване контрольоване дослідження, опубліковане в American Journal of Gastroenterology, показало, що фекальні трансплантати у пацієнтів з НАЖХП призводять до зменшення проникнення патогенів й інших небажаних молекул через кишківник людини й в кровообіг.

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Як допомагає трансплантацію калу?

Це називається кишковою проникністю. Результати можуть бути важливими для лікування численних станів, включаючи метаболічний синдром.



Пересадка калу покращує мікробіом / Фото unsplash

Кишкова проникність грає роль в розвитку метаболічного синдрому, який є основною причиною ішемічної і цереброваскулярної патології. Вона також пов'язана з аутоімунними захворюваннями, такими як розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, системний вовчак та діабет 1 типу.

Багато пацієнтів з НАЖХП мають підвищену проникність кишківника, яка викликає запалення, збільшення жиру в печінці, резистентність до інсуліну і підвищення рівня тригліцеридів в крові. Дослідження показали, що мікробіом таких людей відрізняється від здорових. Мікробіом людини – різноманітний набір мікробів.

Дослідження демонструє, що кишкову проникність можна поліпшити за допомогою фекальної трансплантації від здорового донора. Це говорить про те, що фекальний трансплантат можна використовувати як раннє втручання при лікуванні НАЖХП, щоб зменшити проникність кишківника і запобігти запалення. Наші висновки мають значення і для інших хвороб,

– розповіла доктор Лаура Крейвен, автор опублікованого дослідження.