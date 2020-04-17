Трапилося те, про що ми не знаємо, – Макрон звинувачує Пекін у дезінформації про COVID-19

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Китай міг приховати інформацію щодо справжньої ситуації з COVID-19. Британія та США поділяють цю думку, а от Росія стала на захист Пекіну.

Еммануель Макрон висловив свої сумніви у правдивості китайської влади під час інтерв'ю Financial Times.

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Макрон сумнівається у тому, що Китай значно ефективніший у боротьбі з пандемією коронавірусу, ніж інші країни світу. Відтак, він вважає, що у Пекіні можуть приховувати деяку інформацію.

У нас немає такої наївності, яка полягає в тому, що (керування епідемією Китаєм – ред.) набагато сильніше. Ми цього не знаємо. І навіть, очевидно, що трапилося те, про що ми не знаємо,

– сказав Макрон.

Сумніви Макрона підтримує Велика Британія та США. 16 квітня в уряді Великої Британії заявили, що Китай має відповісти на "складні питання щодо появи вірусу та чому його раніше не зупиняли". Міністр закордонних справ країни Домінік Рааб заявив, що без відповідей на ці питання Лондон не буде підтримувати колишні стосунки з Пекіном.

Натомість в адміністрації Дональда Трампа Пекін звинувачують у тому, він від самого початку "приховав" серйозність епідемії. Нагадаємо, що 14 квітня Трамп заморозив фінансовий внесок США у функціонування ВООЗ та звинуватив організацію в тому, що вона поділяє позицію Китаю.

Що стосується позиції Росії, то Путін у розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що звинувачення у сторону Китаю є "контрпродуктивними".

Станом на 14:00 17 квітня, у світі зафіксовано 2 193 666 випадків зараження коронавірусом. 555 590 людей вже одужали, але 147 384 пацієнтів не змогли подолати хворобу.

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