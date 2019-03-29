Травма голови у дитини: Комаровський пояснив, коли бігти до лікаря

Якщо ж дитина до року вдарилася головою, то це повинно насторожити батьків. Все тому, що травми немовлят та дітей старшого віку мають принципову відмінність. У перших є велика кількість рідини в порожнині черепа.

Дитячий лікар Євген Комаровський зазначає: у немовлят є тім'ячко, а також податливі і рухливі шви між кістками черепа. Все це створює можливість амортизації і знижує ризик від ударів головою і по голові.

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Тому більшість травм голови у дітей до року немовлят закінчується добре, але до будь-якого удару по голові потрібно ставитися серйозно. Все тому, що можливі небезпечні ушкодження речовини мозку і кровотечі в порожнини черепа.

Лікар назвав симптоми, які вказують на небезпечну травми голови у дітей

• втрата свідомості будь-якої тривалості;

• неадекватна поведінка;

• незвичайна сонливість;

• судоми;

• напади блювоти (більше одного раку);

• нездатність рухати рукою або ногою;

• зіниці різного розміру;

• поява темних (темно-синіх) плям під очима або за вухами;

• кровотеча з носа або вух;

• виділення безбарвної або кров'яної рідини з носа або вух.



Незвичайна сонливість після травми голови у немовляти – тривожний симптом

При цих симптомах потрібно негайно звернутися до медиків.

Євген Комаровський зазначає: ці симптоми можуть виникати не одразу, тому батьки обов’язково повинні уважно спостерігати за дитиною протягом 24 після травми голови.

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