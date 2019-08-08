Травма зуба під час відпустки: перша допомога

Під час відпочинку можуть трапитися різні екстрені ситуації, особливо, коли ви подорожуєте з дуже активними дітьми.

До прикладу, малюк може випадково впасти з ліжка на підлогу або ж просто вдаритися зубами, а стоматолог за сотні кілометрів. Скасовувати відпустку теж не хочеться.

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Стоматолог Катерина Кузнєцова за таких обставин радить батькам не панікувати. Спершу потрібно себе заспокоїти, заспокоїти дитину.

Уважно проведіть огляд ротової порожнини, щоб зрозуміти, що трапилося.

Травма може призвести до забою губи, відколу зуба (маленький / великий), вколочений вивих зуба (зуб увійшов в ясна), повний вивих (зуб повністю випав з лунки зуба).

Перша допомога при травмі зуба

1. Дати дитині знеболювальне на основі парацетамолу або ібупрофену.

2. Прикласти прохолодний компрес (не холодний).

3. Промити зуби водою.

4. Виключити тверду їжу на місяць, не кусати зубами, які травмували.

5. По приїзду з відпустки відвідати до свого лікаря і зробити знімок.



При травмі зуба дайте дитині знеболювальне

При можливості – надішліть лікарю знімок зубів дитини для оцінки ситуації.

У випадку з травмою, якщо немає гострої ситуації, то спостерігайте за зубом.

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