Як тренуватися восени та чому в холодну пору необхідно займатися спортом

З приходом осені, багато людей відкладають тренування до весни. Адже шкіра вимагає більшої турботи, режим тренування та раціон потребують коригування. Однак, фахівці переконують, що осінь – один з найкращих періодів для початку фізичної активності.

Займатися спортом можна в будь-яку пору року, але тільки якщо ви абсолютно здорові. В іншому випадку — краще проконсультуватися з лікарем. Це допоможе вжити необхідних заходів обережності та не нашкодити собі.

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Чому треба займатися спортом восени

Ранкова пробіжка допомагає тримати себе в тонусі впродовж всього робочого дня, а постійні фізичні навантаження сприяють росту енергії та витривалості.

Восени ми їмо стільки ж, скільки і влітку, але рухаємося набагато менше. І якщо влітку у нас є можливість спалити калорії від з'їденої шоколадки під час прогулянки, то восени в цьому нам може допомогти тільки запланована активність

Зменшення світлового дня, холодна погода, дощ — все це так чи інакше негативно позначається на настрої. Спортивна активність допомагає цьому протистояти. Під час тривалих і регулярних фізичних навантажень виділяється гормон щастя — ендорфін, а також в клітинах синтезується нейромедіатор серотонін, який позитивно впливає на гарне самопочуття.



Ранковий біг восени підтримує енергію впродовж дня

Ось, кілька порад, як тренуватися з настанням холоду:

Розігрівайтеся перед тренуванням

Восени на розігрів м’язів потрібно трохи більше часу (20 замість стандартних 15 хвилин). Не ігноруйте цей етап тренування. Розминка готує дихальну і серцево-судинну систему до фізичних навантажень.

Важливо починати та закінчувати пробіжку буквально біля дверей, тобто розминку варто планувати так, щоб вона закінчилася прямо перед стартом.

Оберіть правильний одяг

Для тренування на вулиці в прохолодну пору року краще не одягатися занадто тепло: ви почнете інтенсивно потіти, в результаті чого організм почне охолоджуватися.

Одягайте одяг шарами, щоб їх можна було поступово знімати й, відповідно, надягати в міру охолодження організму. Спочатку одягніть тонкий шар синтетичного матеріалу, наприклад з поліпропілену, який буде захищати тіло від поту. Потім додайте шар флісу або шерсті для гарної теплоізоляції. Фінальним шаром повинен стати водонепроникний матеріал, що дихає. Адже біг восени – це часто біг під час дощу, або відразу після дощу.

Якщо ж ви тренуєтеся ввечері, одягайте форму з сітловідбивальними елементами. Також подбайте про спеціального взуття з чіпкою підошвою, щоб запобігти падінням.



Тренування в холодну пору року можуть бути приємними

Потурбуйтеся про шкіру

Не забувайте наносити сонцезахисний крем, який буде захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Якщо у вас чутлива шкіра, можна використовувати cold-креми.

Антиоксиданти восени вкрай важливі не менше, ніж у літній період. Звертайте увагу на наявність таких інгредієнтів у засобах, як вітамін С, екстракт чорниці, екстракт перуанського перцю, екстракт білого чаю, ресвератрол.

Зміна погоди — травматичний фактор, тому насамперед важливо підтримувати мікробіом і водно-ліпідну мантію шкіри.

Пийте достатньо води

Підтримуйте водний баланс в організмі! Пийте воду до, під час і після тренування, навіть якщо тоді, коли вам не хочеться пити. Пам’ятайте про те, що організм може зневоднюється на холоді через потовиділення, дихання, сильний сухий вітер і збільшення виробництва сечі.

Пити чай під час і після тренування не варто. Але перед — можна і чай або каву для бадьорості. Алкоголь і спорт взагалі несумісні.

Завершуйте тренування в під'їзді

Завершувати пробіжку варто поступово. Якщо ви вже закінчили тренування, а до дому залишилось ще 500 метрів, пробіжіть цю відстань в легкому темпі.

Не переходьте на крок: ваше тіло ще гаряче. Від хорошого здоров’я до запалення легенів вас відділяє лише один холодний подих вітру. Тому, будьте обачливими. Ніколи не затримуйтеся на вулиці після тренування. Ні для того, аби насолодитися краєвидами, ні тоді, коли зустріли знайомого – привітайтеся та біжіть додому.



Зігрійте організм після тренуванням гарячим душем та тренуванням

Приймайте гарячий душ після тренування

Гарячий душ допомагає розслабитися. До того ж, тепла вода розширює кровоносні судини, відновлюючи кровообіг та розлюблюючи м'язи. А поки ви в душі – поставте чайник, аби зготувати собі чаю з медом.