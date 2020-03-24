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На Прикарпатті померла жінка, в якої підозрювали коронавірус

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Ймовірно, на Прикарпатті від коронавірусу померла 3 людина / ukrinform.ua

В Івано-Франківській області померла 60-річна жінка. Напередодні її госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Про вже третю смерть, ймовірно, від коронавірусу в області повідомили в Івано-Франківській ОДА, пише "Бліц-Інфо".

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Аналізи для остаточного встановлення діагнозу відправили до лабораторії Києва.

Наразі також невідомо, в якій саме лікарні перебувала жінка. Детальну інформацію нададуть на щоденному брифінгу вже 25 березня.

Що відомо про інших жертв коронавірусу на Прикарпатті

  • Напередодні, 23 березня в інфекційній лікарні померла 65-річна мешканка села Чукалівка, у якої підозрювали коронавірус.
  • Першу смерть зафіксували 19 березня. За результатами клінічних досліджень у пацієнта був коронавірус.

До слова, станом на вечір 24 березня в Україні зареєстровано 100 випадків захворювання на коронавірус. 3 них три (офіційно підтверджені) – летальні, а одна людина одужала.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Медицина Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Івано-Франківська Новини Здоров'я Лікування
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