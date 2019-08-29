Три маски для волосся, які точно не сприятимуть його росту

Як часто можна почути про те, що певні маски для волосся і справді можуть стимулювати ріст волосся та покращать його стан.

Мова йде про маски для волосся з перцем, цибулею та гірчицею. Іноді додають до масок коньяк, щоб швидше росло. До властивостей цих масок приписують ще й те, що вони допомагають при випадінні.

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Лікар-трихолог, кандидат медичних наук Оксана Ільків стверджує: все це не допоможе у боротьбі проти випадіння та не сприяє росту волосся.

Застосування масок з настоянкою червоного перцю в домашніх умовах незначно посилить циркуляцію крові, місцево і можливо запустить процес регенерації та проліферації клітин. Основний акцент на слові "можливо".

Проте перець не є блокатором випадіння волосся і відповідно не усуне його.

Перець не є стимулятором росту волосся і вже тим більше блокатором 5-альфа редуктази у волосяних фолікулах, не усуваючи першопричину андрогенної алопеції (облисіння, порідіння, витончення волосся за чоловічим типом).



Маски з перцем неефективні

Щодо масок з цибулі, то окрім стійкого яскравого запаху. Вона не принесе ні користь, ні шкоди.

Маски з гірчиці, які переважно працюють за правилом "пече – діє" мають не такі позитивні результати.

Використання цього продукту часто є причиною появи таких симптомів як рясне лущення, свербіж шкіри голови, гіперемія. Як наслідок – буде потрібна консультація трихолога.

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