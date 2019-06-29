Три міфи про кокосову олію, у які не варто вірити

Часто ми можемо почути про користь кокосової олії від косметологів, знайомих та блогерів. Але насправді цей продукт не є таким корисним, як його рекламують.

Дієтолог Вікторія Клаус розвінчала три міфи про кокосову олію.

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1. Кокосова олія – джерело корисних жирів

У складі кокосового масла є поліненасичені "корисні" жири, але більше насичених жирів, які надають кокосовому маслу тверду форму, на відміну від оливкової олії

Дієтологи рекомендують обмежити вживання насичених жирів, в тому числі і кокосової олії до 10% добової кількості калорій.

На відміну від "магазинного маргарину" кокосова олія не містить шкідливі трансжири.

2. На кокосовій олії можна безпечно обсмажувати продукти

Дослідження, на які іноді посилаються, проводилися при вживанні "сирої" кокосової, і ніякого обсмажування не було/ Обсмажування не є здоровим способом термічної обробки.



На кокосовій олії не можна безпечно обсмажувати продукти

Рейтинг олій за температурою точки кипіння

5) Оливкова олія Extra Vergin - 160 градусів (це занадто мало для смаження)

4) Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)

3) Олія Гхі топлена вершкова – 252 градусів.

2) Гірчична олія – 254 градуси.

1) Олія авокадо – 270 градусів.

3. Щоденне вживання кокосової олії знижує "шкідливі" жири в крові і сприяє схудненню

Вся справа в цифрах. Так, такі дослідження є, але кількість випробовуваних мізерна – від 40 до 100 людей. Тобто ці дослідження з низьким рівнем доказовості.

Ще нюанс – "чистота експерименту". У деяких дослідженнях люди не тільки включали в раціон кокосової олії, а й дотримувалися низькокалорійної дієти або збільшували фізичну активність. Всі ці фактори теж могли вплинути на результат.

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