Три міфи про кокосову олію, у які не варто вірити

310 Читать новость на русском
Три міфи про кокосову олію, у які не варто вірити
Три міфи про кокосову олію, у які не варто вірити / fortune.com

Часто ми можемо почути про користь кокосової олії від косметологів, знайомих та блогерів. Але насправді цей продукт не є таким корисним, як його рекламують.

Дієтолог Вікторія Клаус розвінчала три міфи про кокосову олію.

Читайте також: Жити у багатоповерхівках небезпечно: вчені розповіли чому

1. Кокосова олія – джерело корисних жирів

У складі кокосового масла є поліненасичені "корисні" жири, але більше насичених жирів, які надають кокосовому маслу тверду форму, на відміну від оливкової олії

Дієтологи рекомендують обмежити вживання насичених жирів, в тому числі і кокосової олії до 10% добової кількості калорій.

На відміну від "магазинного маргарину" кокосова олія не містить шкідливі трансжири.

2. На кокосовій олії можна безпечно обсмажувати продукти

Дослідження, на які іноді посилаються, проводилися при вживанні "сирої" кокосової, і ніякого обсмажування не було/ Обсмажування не є здоровим способом термічної обробки.

На кокосовій олії не можна безпечно обсмажувати продукти
На кокосовій олії не можна безпечно обсмажувати продукти

Рейтинг олій за температурою точки кипіння

5) Оливкова олія Extra Vergin - 160 градусів (це занадто мало для смаження)

4) Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)

3) Олія Гхі топлена вершкова – 252 градусів.

2) Гірчична олія – 254 градуси.

1) Олія авокадо – 270 градусів.

3. Щоденне вживання кокосової олії знижує "шкідливі" жири в крові і сприяє схудненню

Вся справа в цифрах. Так, такі дослідження є, але кількість випробовуваних мізерна – від 40 до 100 людей. Тобто ці дослідження з низьким рівнем доказовості.

Ще нюанс – "чистота експерименту". У деяких дослідженнях люди не тільки включали в раціон кокосової олії, а й дотримувалися низькокалорійної дієти або збільшували фізичну активність. Всі ці фактори теж могли вплинути на результат.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Прогноз погоди на 29 червня: спека піде на спад, а ночі стануть дуже холодними
сьогодні
1223
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке щастя та як воно утворюється
28 червня 16:30 Що таке щастя та як воно утворюється
Юлія Девда 375
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
27 червня 08:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 5363
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 1063
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
25 червня 08:47 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 6427
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
24 червня 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна 13804
Новини
Більше новин
Залиште відгук