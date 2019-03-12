Три обов'язкові обстеження очей

Постійна робота за комп’ютером, планшетом та телефоном погано впливає на стан органів зору. А очні хвороби можуть виникати та прогресувати без яскраво виражених симптомів.

Тому лікарі рекомендують кожного року або раз на 2 роки проходити огляд у офтальмолога, пише Opticlub.

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Які ж обстеження необхідно пройти для визначення стану очей?

Рефрактометрія

Це визначення гостроти вашого зору та оцінки його стану. Зазвичай патології зору (крім інфекцій на зразок кон'юнктивіту) впливають найперше на зорову функцію. Через що гострота зору знижується.

Офтальмоскопія

Огляд очного дна допоможе отримати досить повну інформацію про загальний стан органів зору, ця діагностика дозволяє побачити око зсередини.

За допомогою спеціального приладу – офтальмоскопа – медик направить промінь світла крізь зіницю і кришталик, і зможе вивчити стан сітківки, її судин, очного нерва та інших глибоко розташованих частин очі. Це допоможе визначити наявність чи відсутність патологій.

Тонометрія

Внутрішньоочний тиск (ВОТ) – не менш важливий, ніж артеріальний, особливо після 40 років. Коли у людини виникає глаукома, то ВОТ починає підвищуватися.



Тонометрія допомагає визначити наявність чи відсутність хвороб

Глаукома – що це? Це важке захворювання ока, яке за пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.

Існує контактна тонометрія та безконтактна. При останній дані про ВОТ лікар отримує завдяки легкому удару повітря, який направляють на рогівку ока. Спеціальний датчик вимірює ступінь сплощення рогівки під час удару. Результат вимірювань виводиться на монітор пристрою. Сканування безконтактним способом займає не більше двох – трьох хвилин.

Список обстежень може змінюватися та доповнюватися, залежно від підозр лікаря чи наявність хвороби очей.

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