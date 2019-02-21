Три причини, через які виникає дефіцит ваги

Бути надто худим небезпечніше для здоров’я, ніж мати надлишкову вагу. Чоловіки з дефіцитом ваги, мають у 2,4 раза вищий ризик передчасної смерті від будь-яких причин у порівнянні з людьми з нормальною вагою. Для жінок цей ризик збільшується вдвічі.

Дефіцит ваги виникає тоді, коли індекс маси тіла (ІМТ) становить менше ніж 18.5, пише Lifehacker.

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Чому у людини недостатня вага

1. Дефіцит калорій

Ваш раціон не містить достатньо калорій і поживних речовин з їжею. Це виникає, коли людина дотримується суворої дієти чи має розлади харчової поведінки, до прикладу, анорексія чи булімія.

2. Проблеми з засвоєнням поживних речовин

Дефіцит ваги може виникати, якщо ваш раціон має достатню кількість поживних речовин, але не може їх засвоїти. Причиною цього можуть бути порушеннях травлення, наприклад, при дефіциті ферментів, непереносимості глютену або діабеті (частіше I типу).

3. Інші причини

Організм може отримувати достатню кількість калорій та поживних речовин і може їх засвоювати, але щось пожирає цю енергію. Це може бути зовсім нешкідливим фактором – надто активний спосіб життя або надмірні тренування.

Бувають інші "пожирачі енергії"

глисти; порушення в роботі щитоподібної залози: при гіпертиреозі значно прискорюється обмін речовин, а тому тілу потрібно більше енергії, ніж зазвичай; рак; інфекції, зокрема туберкульоз і ВІЛ.



Чому виникає дефіцит ваги

Як розрахувати індекс маси тіла

Для цього вам потрібно знати ваш ріст та вагу. Вашу вагу поділіть на квадрат росту в метрах.

Наприклад, при рості 1,75 та вазі 55:

ІМТ: 55/ (1,75×1,75) = 18,3

Індекс маси тіла Для жінок Для чоловіків Результат Менше ніж 19 менше ніж 20 недостатня вага 19 - 24 20 - 25 нормальна вага 24 - 30 25 - 30 невеликий надлишок ваги 30 - 40 30 - 40 зайва вага вище 40 вище 40 сильне ожиріння



Як розрахувати індекс маси тіла Як розрахувати індекс маси тіла

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