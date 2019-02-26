Три причини, через які виникає хропіння

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Чому виникає хропіння
Чому виникає хропіння / dreammd.com

Хропіння призводить до затримок дихання (апное). Короткі затримки не критично впливають на організм. Але якщо затримки тривають кілька секунд та більше, то це може призвести до погіршення якості сну, зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, дратівливості, апатії, зниження потенції, підвищення артеріального тиску.

Лікар-оториноларинголог, керівник напряму хірургії голови та шиї ММ "Добробут" Юлія Шукліна в ексклюзивному коментарі для Здоров'я24 назвала основні причини хропіння.

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Не є критичним, коли хропіння виникає після вживання алкоголю. Через дію спиртних напоїв м'язи уві сні розслабляються більше.

Тому щоб уникнути хропіння, необхідно обмежити вживання цих напоїв.

Існують інші причини, їх можна розділити на 3 групи.

1 група – це порушення архітектоніки порожнини носа, навколоносових пазух або піднебіння.

Тобто, існують проблеми з перегородкою, носовими раковинами чи піднебінням. Лікар легко діагностує проблему та може поратися з нею за допомогою ЛОР-хірургії.

2 група – неврологічні причини.

 
Лікар- оториноларинголог Юлія Шукліна
“Ця група проблем серйознішого характеру, тому що можуть бути неврологічні хвороби або пухлиноподібні утворення, і в цих випадках потрібне серйозне обстеження”

3 група – причини, пов'язані з різними факторами.

До прикладу, при ожирінні людина може хропіти. Якщо вона скине зайву вагу, то й проблема зникне. Також до цієї групи входять люди похилого віку, і ті, в кого знижена функція щитоподібної залози.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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