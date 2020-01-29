24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Три продукти, які заборонено їсти при застуді чи грипі

3015 Читать новость на русском
Броколі містять багато клітковини, яку організму складно засвоювати при застуді / unsplash.com

Застуда та грип – це значний стрес для організму. Їжа під час хвороби може як допомогти організму одужати, так і зашкодити. Відтак, слід знати, як харчуватися, якщо занедужали.

Існують продукти, які здатні погіршити перебіг застуди чи грипу. Дієтологи зазначають, що якщо ви помітили у себе ускладнення симптомів після вживання того чи іншого продукти, відмовтесь від нього на час занедужання.

Читайте також: Простий та ефективний спосіб профілактики раку молочної залози

Продукти, які можуть погіршувати самопочуття при застуді

Броколі

Броколі – надійне джерело вітамінів А і С, а також клітковини. Але з останньою слід бути обережним, коли ви хворієте.

Як і ненасичені жири, організму важко перетравлювати клітковину. Тому краще додати в раціон продукти з низьким вмістом харчових волокон – зокрема, м'ясо птиці, молочні продукти, очищені від шкірки овочі та фрукти (саме в шкірці міститься найбільша кількість клітковини).

Горіхи


Організм витрачає багато енергії на засвоєння горіхів/Фото:Unsplash

Попри те, що горіхи містять багато корисних поживних елементів, які допомагають боротися з інфекцією — зокрема, цинк і вітамін E, на початку хвороби від них краще відмовитися, особливо якщо у вас болить шлунок чи висока температура.

Річ у тім, що горіхи багаті на ненасичені жири, щоб перетравити які організму треба посилено працювати. А відтак, витрачати частину енергії, яка могла б знадобитися для боротьби з хворобою.

До того ж, горіхи "вивільняють" гістамін.

 
Симптоми непереносності гістаміну
  • почервоніння, свербіж очей та шкіри;
  • нежить із виділенням білого слизу;
  • закладеність носа;
  • чхання;
  • висипання;
  • кропив’янку або екзему;
  • головний біль або мігрень;
  • спазми шлунку та діарею;
  • зниження кров’яного тиску;

Шпинат


Шпинат містить гістамін/Фото:Unsplash

Шпинат має здатність підвищувати вироблення гістаміну – хімічної речовини, яка у великих кількостях викликає алергію. Відтак, якщо помітили у себе висип або почервоніння, або відчуваєте сильну втому чи інші симптоми, які характерні алергічним проявам.

З тих же причин краще відмовитися від полуниці, помідорів і цитрусових.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Motorola Razr 2019: дату виходу легендарного смартфона знову перенесли
сьогодні
4567
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 11493
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2703
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 4024
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2962
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2298
Новини
Більше новин
Залиште відгук