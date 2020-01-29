Три продукти, які заборонено їсти при застуді чи грипі
Застуда та грип – це значний стрес для організму. Їжа під час хвороби може як допомогти організму одужати, так і зашкодити. Відтак, слід знати, як харчуватися, якщо занедужали.
Існують продукти, які здатні погіршити перебіг застуди чи грипу. Дієтологи зазначають, що якщо ви помітили у себе ускладнення симптомів після вживання того чи іншого продукти, відмовтесь від нього на час занедужання.
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Продукти, які можуть погіршувати самопочуття при застуді
Броколі
Броколі – надійне джерело вітамінів А і С, а також клітковини. Але з останньою слід бути обережним, коли ви хворієте.
Як і ненасичені жири, організму важко перетравлювати клітковину. Тому краще додати в раціон продукти з низьким вмістом харчових волокон – зокрема, м'ясо птиці, молочні продукти, очищені від шкірки овочі та фрукти (саме в шкірці міститься найбільша кількість клітковини).
Горіхи
Організм витрачає багато енергії на засвоєння горіхів/Фото:Unsplash
Попри те, що горіхи містять багато корисних поживних елементів, які допомагають боротися з інфекцією — зокрема, цинк і вітамін E, на початку хвороби від них краще відмовитися, особливо якщо у вас болить шлунок чи висока температура.
Річ у тім, що горіхи багаті на ненасичені жири, щоб перетравити які організму треба посилено працювати. А відтак, витрачати частину енергії, яка могла б знадобитися для боротьби з хворобою.
До того ж, горіхи "вивільняють" гістамін.
- почервоніння, свербіж очей та шкіри;
- нежить із виділенням білого слизу;
- закладеність носа;
- чхання;
- висипання;
- кропив’янку або екзему;
- головний біль або мігрень;
- спазми шлунку та діарею;
- зниження кров’яного тиску;
Шпинат
Шпинат містить гістамін/Фото:Unsplash
Шпинат має здатність підвищувати вироблення гістаміну – хімічної речовини, яка у великих кількостях викликає алергію. Відтак, якщо помітили у себе висип або почервоніння, або відчуваєте сильну втому чи інші симптоми, які характерні алергічним проявам.
З тих же причин краще відмовитися від полуниці, помідорів і цитрусових.
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