Три продукти, які заборонено їсти при застуді чи грипі

Застуда та грип – це значний стрес для організму. Їжа під час хвороби може як допомогти організму одужати, так і зашкодити. Відтак, слід знати, як харчуватися, якщо занедужали.

Існують продукти, які здатні погіршити перебіг застуди чи грипу. Дієтологи зазначають, що якщо ви помітили у себе ускладнення симптомів після вживання того чи іншого продукти, відмовтесь від нього на час занедужання.

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Продукти, які можуть погіршувати самопочуття при застуді

Броколі

Броколі – надійне джерело вітамінів А і С, а також клітковини. Але з останньою слід бути обережним, коли ви хворієте.

Як і ненасичені жири, організму важко перетравлювати клітковину. Тому краще додати в раціон продукти з низьким вмістом харчових волокон – зокрема, м'ясо птиці, молочні продукти, очищені від шкірки овочі та фрукти (саме в шкірці міститься найбільша кількість клітковини).

Горіхи



Організм витрачає багато енергії на засвоєння горіхів/Фото:Unsplash

Попри те, що горіхи містять багато корисних поживних елементів, які допомагають боротися з інфекцією — зокрема, цинк і вітамін E, на початку хвороби від них краще відмовитися, особливо якщо у вас болить шлунок чи висока температура.

Річ у тім, що горіхи багаті на ненасичені жири, щоб перетравити які організму треба посилено працювати. А відтак, витрачати частину енергії, яка могла б знадобитися для боротьби з хворобою.

До того ж, горіхи "вивільняють" гістамін.

Симптоми непереносності гістаміну почервоніння, свербіж очей та шкіри;

нежить із виділенням білого слизу;

закладеність носа;

чхання;

висипання;

кропив’янку або екзему;

головний біль або мігрень;

спазми шлунку та діарею;

зниження кров’яного тиску;

Шпинат



Шпинат містить гістамін/Фото:Unsplash

Шпинат має здатність підвищувати вироблення гістаміну – хімічної речовини, яка у великих кількостях викликає алергію. Відтак, якщо помітили у себе висип або почервоніння, або відчуваєте сильну втому чи інші симптоми, які характерні алергічним проявам.

З тих же причин краще відмовитися від полуниці, помідорів і цитрусових.