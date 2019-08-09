Три статі людини: як їх визначити

Біологічно стать людини визначається сукупністю характеристик – анатомічних, фізіологічних, генетичних та біохімічних.

Попри це стать людини — це трохи складніше, ніж "пеніс = хлопчик, вульва = дівчинка". Стать буває біологічною, психічною, а також є стать виховання, зазначає сексолог Наталя Касаріна.

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Вона розповіла про три статі людини. Ці статі можуть збігатися, а можуть йти відокремлюватися один від одної.

1. Біологічна стать. Це по-суті наша з вами комплектація і начинка. Сюди входять:

Хромосомна стать: XY у хлопчиків і XX у дівчаток. Пам'ятайте, думаю, шкільні уроки біології.

Гонадна стать: у хлопчиків – яєчка, у дівчаток – яєчники.

Гаметна стать: у хлопчиків – сперматозоїди, у дівчаток – яйцеклітини.

Гормональна стать: у хлопчиків 0150 андрогени, у дівчаток – естрогени.

Тілесна стать: грудна клітка, волосяний покрив, живіт і інші зовнішні відмінності.

Це ті ознаки, за якими ми звикли розуміти – жінка перед нами або чоловік.

2. Психічна стать або ж гендерна ідентичність. Це той гендер, до якого людина себе відносить. Не завжди психічна стать збігається з біологічною. Таких людей називають трансгендерами.



Існує біологічна, психічна стать, а також стать виховання

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3. Стать виховання. Це стать, в якій дитину виховали батьки. І вона в більшості випадків збігається з тою статтю, яка зазначена у свідоцтві про народження. А ось з психічною статтю вона може і не збігатися. Так відбувається, коли батьки не помічають або не хочуть помічати транссексуальність своєї дитини.

Всі ці аспекти статі та гендерна соціальна роль і сексуальна орієнтація формують нашу сексуальність.

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