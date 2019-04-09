Три техніки, які зроблять оргазм незабутнім

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Три техніки, які зроблять оргазм незабутнім
Три техніки, які зроблять оргазм незабутнім / arstechnica.com

Сексуальність не впливає на те, наскільки сильний оргазм отримує жінка. Оргазм, такий який він є в реальності, відчуває не кожна жінка. Але вміння відчувати пікові моменти – не дар, а уміння, якому можна навчитися.

Існують спеціальні техніки, які допоможуть посилити оргазм та зробити його яскравим.

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Сексолог та сімейний психолог Катерина Помазанова зазначила, що перші дві техніки можна робити самостійно, а останню – з партнером.

Техніка "Стоп – старт"

Секрет цієї техніки в тому, щоб вчасно зупинитися і перемикнутися на іншу ерогенну зону, припустимо, стимулювався клітор, дійшовши до 8 при 10-бальній шкалі збудження, перейти на іншу ерогенну зону, наприклад на точку G.

При цьому одна ерогенна заспокоїться та буде готова до нової порції ласк. При цьому оргазм буде дуже сильним та потужним.

Техніка "Зворотний рахунок"

Це техніка переривання статевого акту для посилення оргазму. Як тільки ти дійшла до 8 балів, потрібно перервати і порахувати до 30. Потім, коли дійдеш до 8 балів, перерви і порахуй до 20, потім знову почни стимуляцію, знову зупинись і порахуй до 10.

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Техніка "Уповільнення"

Стимуляція при цьому не переривається, а сповільнюється фрикції (рух статевого члена під час сексу).

Фрикційні рухи стають не розмашистими, а амплітуда маленька. Можна чергувати високий темп з уповільненим, а при наближенні оргазму перейти до сильних рухів, зі збільшеною швидкістю і амплітудою.

Сексолог зазначає: щоб отримати яскравий оргазм, точка G повинна бути залучена. Якщо ж цього немає, то звичайні фрикції не допоможуть отримати оргазм.

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Теги: Секс Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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