Три типи болю в очах і про що це свідчить
Більш в очах – поширена проблема у людей, які багато часу проводять за комп’ютером та смартфонами.
Найбільш поширеним симптомом початку хвороб або ж проблем з органами зору є виникнення больових відчуттів, пише Opticlub.
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Але біль буває різною, і навчившись розрізняти її типи, ви зможете хоча б приблизно зрозуміти, з чим пов'язано її виникнення.
1. Тупий біль
Він може виникати як в одному оці, так і в обох. Це свідчить про те, що підвищується внутрішньоочний тиск. Якщо ви відчули цей симптом – то варто негайно записатися до офтальмолога. Саме так починається глаукома, яка може призвести до сліпоти.
2. Ниючий і пульсуючий біль
Найчастіше такий біль говорить про перенапруження очних м'язів, причиною якого є перевтома. Тому варто зробити перерву у роботі та виконати зорову гімнастику.
Можна також кілька хвилин посидіти із заплющеними очима. Не варто ігнорувати цей симптом. Адже він може призвести до зниження зору.
3. Ріжучий і колючий
Даний тип больових відчуттів може свідчити про наявність в органах зору сторонніх предметів, які травмують слизову оболонку ока. Такий біль виникає при опіках – хімічних або термічних. Але в останніх ситуаціях біль більш виражена.
У людини можуть виникнути й інші види болю. Але у будь-якому випадку не варто ігнорувати симптоми та звернутися до лікаря.
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