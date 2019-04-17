Три типи болю в очах і про що це свідчить

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Три типи болю в очах і про що це свідчить
Три типи болю в очах і про що це свідчить / Фото з вільних джерел

Більш в очах – поширена проблема у людей, які багато часу проводять за комп’ютером та смартфонами.

Найбільш поширеним симптомом початку хвороб або ж проблем з органами зору є виникнення больових відчуттів, пише Opticlub.

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Але біль буває різною, і навчившись розрізняти її типи, ви зможете хоча б приблизно зрозуміти, з чим пов'язано її виникнення.

1. Тупий біль

Він може виникати як в одному оці, так і в обох. Це свідчить про те, що підвищується внутрішньоочний тиск. Якщо ви відчули цей симптом – то варто негайно записатися до офтальмолога. Саме так починається глаукома, яка може призвести до сліпоти.

2. Ниючий і пульсуючий біль

Найчастіше такий біль говорить про перенапруження очних м'язів, причиною якого є перевтома. Тому варто зробити перерву у роботі та виконати зорову гімнастику.

Можна також кілька хвилин посидіти із заплющеними очима. Не варто ігнорувати цей симптом. Адже він може призвести до зниження зору.

3. Ріжучий і колючий

Даний тип больових відчуттів може свідчити про наявність в органах зору сторонніх предметів, які травмують слизову оболонку ока. Такий біль виникає при опіках – хімічних або термічних. Але в останніх ситуаціях біль більш виражена.

У людини можуть виникнути й інші види болю. Але у будь-якому випадку не варто ігнорувати симптоми та звернутися до лікаря.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здоров’я очей
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