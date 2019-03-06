Три умови для щасливих та здорових стосунків

Для щасливих та здорових відносин не важливо, чи ви зустрічаєтеся протягом 10 років, чи ви зустрічаєтеся на відстані чи у вас є суттєва різниця у віці. Роль грають лише три фактори.

Психолог Михайло Лабковський зазначає, що якщо ці три умови є у ваших стосунках, то у будь-якому випадку будь-які відносини будуть гармонійними.

Читайте також: Світ виглядає щасливішим, коли людина старішає

Умова №1. У відносинах вам добре

Це означає, що стосунки приносять вам радість, а не роблять вас нервовими / сумними / сумніваються.

Якщо ви почуваєтеся щасливими з тою людиною не час від часу, а стабільно і вас не кидає з крайнощі в крайність, то такій любові бути.

Умова №2. У відносинах вам краще, ніж без них

Вищезазначене "добре" – міра для порівняння. Зараз вас ніхто не зобов'язує виходити заміж або одружуватися до певного віку. І це нормально, коли вам добре і в стосунках, і без них. Однак якщо у ваших стосунках ви відчуваєте себе краще, ніж без них, – значить, ви знайшли свою людину.

Умова №3. У відносинах вам все зрозуміло

Мова йде про передбачувану любов. Тобто вам не доводиться сидіти і ворожити, "а що він мав на увазі" або "чому вона образилася".

Михайло Лабковський “Ви не морочите голову, як вчинити, щоб він зробив пропозицію. Якщо виникають конфлікти, у вас немає ніяких проблем прямо сказати партнерові, що щось не так, і ви встигаєте обумовлювати будь-які запитання, навіть не встигнувши образитися”.

Якщо ці три умови є у ваших стосунках, то, за словами психолога, можна говорити про зрілі, нормальні та конструктивні відносини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.